Инвестиции в развитие Свердловской магистрали в 2019 году увеличатся до 26,8 млрд рублей

В 2019 году инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской железной дороги составят 26,8 млрд рублей (в 2018 году – 24,7 млрд). Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные проекты и объекты сетевого значения.

На завершение работ по проекту «Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево» будет направлено 1,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство разъездов на перегонах Пырей – Хасырей и Пуровск – Лимбей, реконструкцию станции Сургут (окончание первого этапа). После окончания работ по строительству вторых путей и разъездов на данном направлении будет обеспечена возможность вывоза углеводородов и нефтехимических грузов с севера УрФО в заявленных на перспективу объемах. Также в 2019 году планируется завершение строительства третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово на главном ходу Транссиба.

В связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле ОАО «РЖД» реализует комплексную программу развития инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск. На модернизацию участка с 2017 по 2025 год планируется направить 13,7 млрд рублей. В 2019 году на завершение проектирования и начало строительства объектов 1 этапа (12 станций, 2 тяговые подстанции, 9 вольтодобавочных устройств для усиления электроснабжения контактной сети) предусмотрено 653,7 млн рублей. Кроме того, планируется продолжить изыскательские и проектные работы по строительству северного железнодорожного обхода города Перми в обход плотины Камской гидроэлектростанции.

В рамках проекта «Северный широтный ход» в 2019 году будет продолжено выполнение проектно-изыскательских работ на участке инфраструктуры Свердловской железной дороги Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды, инвестиции составят более 1 млрд рублей.

Значительные средства традиционно будут направлены на развитие существующих железнодорожных линий. По программе модернизации планируется реконструировать пути на 21 перегоне, затраты составят 4,9 млрд рублей; по программе капитального ремонта будет обновлено 47 перегонов железнодорожного пути (предусмотрено 2,9 млрд рублей).

В целях развития технологии пропуска тяжеловесных поездов планируется удлинение приемоотправочных путей на станциях Верещагино, Шаля и Войновка. Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла на станции Екатеринбург–Сортировочный будет продолжена масштабная реконструкция четной сортировочной системы. Инвестиции составят 2,6 млрд рублей (планируется завершение 1 этапа реконструкции).

В 2019 году на дорогу поступит 7 магистральных электровозов 2ЭС10 «Гранит». В обновление парка тягового подвижного состава будет вложено 3 млрд рублей. Еще 942 млн предусмотрено на развитие локомотивного комплекса (обновление технологического оборудования для ремонта подвижного состава, реконструкцию ремонтного локомотивного депо Артемовский и др.).

Инвестиции в проекты, связанные с технологической устойчивостью производственного процесса, перевозочной деятельностью и безопасностью движения поездов составят 6,2 млрд рублей. Средства запланированы на обновление предприятий путевого комплекса, оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств, повышение безопасности движения.

На реконструкцию объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок планируется направить 537 млн рублей. Запланировано завершение строительства пешеходного перехода на вокзале Тюмень, проектные работы по реконструкции вокзального комплекса Пермь II, пассажирских платформ на станциях, начало реконструкции вокзалов Сургут и Пыть-Ях. Около 90 млн рублей будет направлено на модернизацию санитарных комнат на вокзалах и станциях магистрали.