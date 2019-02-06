«Я доволен, я счастлив, я на свободе»: Анатолий Марчевский об увольнении из цирка Екатеринбурга

Анатолий Марчевский, руководивший цирком Екатеринбурга 24 года, уволен. Отныне, даже номинально он не является его директором.

- Это правда, меня уволили, - сказал Анатолий Марчевский. - Чем они это обосновали? Они же два года обосновывают - это все связано с ремонтом цирка. Они мне приказ прислали, да и все. Но у меня хорошее настроение и я не хочу себе его портить. Жизнь прекрасна и удивительна. Я продолжаю улыбаться. Я доволен, я счастлив, я на свободе.

Анатолий Марчевский пока не озвучил, будет ли он опротестовать решение Росгосцирка о своем увольнении.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорить о том, будет ли он через суд добиваться возврата на свою должность Анатолий Павлович отказался. Он лишь подтвердил что до этого ему предлагали стать художественным руководителем Екатеринбургского цирка, однако в итоге просто сообщили об увольнении.

Анатолий Марчевский руководил цирком с 1994 года. Однако в октябре прошлого года Росгосцирк отозвал у него доверенность на руководство. Причиной стал затянувшийся ремонт здания и нарушения пожарной безопасности, обнаруженные сотрудниками МЧС. Все это могло привести к закрытию цирка.

Сам Анатолий Павлович объяснял случившееся недостаточным финансированием, которое выделял Росгосцирк уральскому филиалу. На сторону Марчевского тогда встали его коллеги из других регионов. Ярче всего из них выступил Александр Калмыков, который когда-то руководил Тульским цирком.

Ярче всего за Марчевского заступался бывший руководитель Тульского цирка Александр Калмыков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Руки прочь от Марчевского, грязные суслики! - кричал на пресс-конференции Александр Калмыков. - Ответственность за закрытие Екатеринбургского цирка несет генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов. Четыре письма, которые были обращены к нему, он на них не обращал внимания, и не перечислил сюда деньги (чтобы сделать цирк пожаробезопасным, - Ред.). Он обязан за это ЧП получить выговор! Все факты подтасованы! 70 лет Марчевскому. Народный артист России! Но надо, видимо, чтобы он умер, тогда скажем что Марчевский хороший?

В декабре суд решил не закрывать здание цирка. Анатолий Павлович тогда тоже пришел на решающее заседание, однако скорее как зритель - в процессе он не мог участвовать.

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