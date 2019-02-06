Свердловские дорожники спасли замерзающую на трассе сову

На Среднем Урале вторую неделю стоят сильнейшие заморозки. В некоторых районах столбики термометров опускаются аж до -40 градусов. Ситуацию осложняют частые и обильные снегопады. Из-за капризов погоды все экстренные, а также дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

Чуть ли не ежедневно помощь на трассах нужна как автомобилистам, так и пешеходам. А теперь выяснилось, что и братьям нашим меньшим. Один из мастеров «Уралуправтодора» во время смены обнаружил на обочине трассы Р-254 «Иртыш» промерзшую сову.

Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

Мужчина чистил от снега дорожный знак, а когда закончил, увидел у его основания запорошенную снегом птицу.

- Мастер отнес совенка в машину сопровождения, чтобы отогреть. После окончания смены он заберет птицу домой, а по пути зайдет в зоомагазин, чтобы было чем кормить пернатого. Как только холода спадут, сову отпустят на свободу, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Несмотря на то, что среди людей сова проведет только несколько дней, ей уже дали имя - Наш.

Спасение замерзающего совенка.Птицу подобрали на обочине трассы под Екатеринбургом. Видео: Управтодор

- Сова могла удариться об этот же знак, быть сбита или по какой-то причине ослаблена. В такой ситуации при нынешней погоде она вполне могла замерзнуть и погибнуть. Хорошо, что ее заметили. Если у птицы нет травм, то потом ее стоит обязательно выпустить в природу, - считают в питомнике хищных птиц «Холзан».

Специалисты также добавили, что идеальной едой для совы станут мыши, хорошо подойдет и мясо курицы (но не свинины). При этом еда не должна быть замороженной.