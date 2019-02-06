Погрузка на Свердловской железной дороге в январе выросла на 0,2%

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в январе 2019 года составила 11,4 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,2%. Среднесуточная погрузка месяца составила 366,8 тыс. тонн. Грузооборот вырос по сравнению с январем 2018 года на 1,9% и составил 17,6 млрд тарифных тонно-км.

В январе на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 3,5 млн тонн (-2,1% к январю 2018 года);

- строительных грузов – 1,6 млн тонн (+15,9%);

- черных металлов – 833,1 тыс тонн (+9,3%);

- лома черных металлов – 118,6 тыс тонн (-6,8%);

- руды железной и марганцевой – 1 млн тонн (-1,8%);

- химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (-0,8%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 937 тыс тонн (-10,3%);

- цемента – 168,1 тыс тонн (-4,8 %);

- лесных грузов – 166,6 тыс тонн (-7,5%);

- руды цветной и серного сырья – 527,2 тыс тонн (-5%);

- химикатов и соды – 335,5 тыс тонн (-2,6%);

- кокса – 192,5 тыс. тонн (+10,1%);

- зерна и продуктов перемола – 22,5 тыс. тонн (+31,6%).

Рост погрузки к январю предыдущего года обеспечен в Екатеринбургском (+4,4% или +94 тыс. тонн), Нижнетагильском (+2,7% или +65 тыс. тонн) и Сургутском (+0,6% или +12 тыс. тонн) регионах СвЖД.

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в январе 2019 года составила 105,4 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за январь 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 220 млрд тарифных тонно-км.