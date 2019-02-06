2019-02-06T11:41:33+03:00
Происшествия

Одной пулей – двоих силовиков: в Екатеринбурге полицейские получили огнестрельные ранения, пытаясь угомонить дебоширов

Одного из них доставили в больницу № 23
Олег Галимов
Поделиться:
Непроизвольный выстрел произошел в ходе борьбыНепроизвольный выстрел произошел в ходе борьбыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стрельбой из табельного оружия закончился визит наряда полиции к дому на улице Надеждинской. Поводом стал звонок в дежурную часть, в 21:17 жильцы и пожаловались на шумных соседей и попросили усмирить любителей пьяного застолья.

- К ним вышли двое мужчин 1984 и 1960 годов рождения, а также женщина 1964 года рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые разговаривали на повышенных тонах, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Законные требования сотрудников ОВД прекратить нарушать общественный порядок они не выполнили.

Присутствие мужчин в форме явно не входило в планы выпивох: один из них решил померится силами с полицейским, и повалил его на пол. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел из табельного оружия – сначала пуля ранила старшего сержанта ППС в левую кисть, а затем отрикошетила в его напарника.

- Угрозы их жизни нет, - добавил Горелых.

Нападавшего и его собутыльников в итоге задержали. Позже на место ЧП выезжали заместители начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин и Станислав Каргаев, а также начальник полиции города Сергей Кулагин.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»
Чтобы увеличить высоту потолков, американец, владевший до дочери Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой. И эту перепланировку признали законной [видео]
Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»
Чтобы увеличить высоту потолков, американец, владевший до дочери Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой. И эту перепланировку признали законной [видео]
Новости 24
Свердловские гаишники спасли от замерзания на трассах трех водителей и пешехода-инвалида
Подвал мэрии Екатеринбурга починят за 6 миллионов рублей
В Новоуральске поймали деда, который пытался из самодельного пистолета застрелить соседа
Депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в школах
Части тела: в Серове по рукам и ногам вычислили серийного вора, обчищавшего садовые домики
Епархия отказалась бороться за здания трех колледжей в Екатеринбурге
Положение заемщиков по потребительским кредитам улучшится
Риэлтора, обманом продавшую квартиру полуслепого и глухого екатеринбуржца, посадили на три года
Кольцовские таможенники задержали китайца, пытавшегося провезти чемодан с янтарем
Приставы за долги закрыли выезд из страны для 100 тысяч свердловчан
В Невьянске реконструируют Особняк с лавкой купца Мередина и разместят там музей
В Сухом Логу отреставрировали дом, с которого сорвало сайдинг
В Екатеринбурге закрыли на карантин колледж имени Ползунова
Вслед за морозами на Урал пришел смог
«Руки прочь!»: экс-лидер Pink Floyd раскритиковал США за вмешательство в Венесуэлу
Из Екатеринбурга вывезли почти 7 тысяч тонн снега
Мэр Екатеринбурга назначил председателя Комитета промышленной политики
В Екатеринбурге за рулем автобуса поймали бесправного гастарбайтера с поддельным паспортом
Мэр Екатеринбург намерен спросить мнение «активных горожан» о развитии ЦПКиО
После «Золушки»: в школьных столовых Екатеринбурга ставят эксперимент
С начала «мусорной реформы» на горячую линию «Спецавтобазы» поступило 6400 звонков
Екатеринбуржец украл у школьника велосипед, чтобы закрыть им долг перед другом
Прокуратура Екатеринбурга открыла горячую линию по записи детей в первый класс
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге станет ЦПКиО