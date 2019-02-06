Одной пулей – двоих силовиков: в Екатеринбурге полицейские получили огнестрельные ранения, пытаясь угомонить дебоширов

Стрельбой из табельного оружия закончился визит наряда полиции к дому на улице Надеждинской. Поводом стал звонок в дежурную часть, в 21:17 жильцы и пожаловались на шумных соседей и попросили усмирить любителей пьяного застолья.

- К ним вышли двое мужчин 1984 и 1960 годов рождения, а также женщина 1964 года рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые разговаривали на повышенных тонах, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Законные требования сотрудников ОВД прекратить нарушать общественный порядок они не выполнили.

Присутствие мужчин в форме явно не входило в планы выпивох: один из них решил померится силами с полицейским, и повалил его на пол. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел из табельного оружия – сначала пуля ранила старшего сержанта ППС в левую кисть, а затем отрикошетила в его напарника.

- Угрозы их жизни нет, - добавил Горелых.

Нападавшего и его собутыльников в итоге задержали. Позже на место ЧП выезжали заместители начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин и Станислав Каргаев, а также начальник полиции города Сергей Кулагин.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.