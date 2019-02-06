2019-02-06T10:38:18+03:00
Происшествия

«До сих пор не знаем причину смерти»: в Нижнем Тагиле скончалась 11-летняя девочка

По словам учителей, она не жаловалась на здоровье
Олег Галимов
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Следователи ждут результаты экспертизы. Фото: предоставлено друзьями погибшейСледователи ждут результаты экспертизы. Фото: предоставлено друзьями погибшей
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Печальные сводки новостей пришли из Нижнего Тагила, где скончалась 11-летняя девочка. Истинная причина смерти ученицы 5 класса Анны (имя изменено – прим.ред.) по-прежнему неизвестна ни родителям, ни следователям.

- Девочка не жаловалась на самочувствие и посещала все занятия, - рассказали «КП-Екатеринбург» в школе № 95. – У нее была медицинская справка, без наличия которой ее бы не допустили к урокам. Мы сами до сих пор не знаем причину смерти.

Одноклассники Ани шокированы и не понимают, что могло случиться с их подругой. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие перед тем, как пойти в школу. Мама вызвала для дочери «скорую», но прибывшие врачи уже ни чем не могли помочь Ане и лишь констатировали смерть.

- Мы виделись накануне, и все было хорошо. Следующим вечером ее мама позвонила и сказала, что у Ани лопнул сосуд. Она внучка нашей учительницы ИЗО, с ней дружил весь класс. Нам ее очень не хватает, - поделилась подруга девочки.

Бабушка Ани работает в ее школе учителем ИЗО. Фото: предоставлено друзьями погибшей

Бабушка Ани работает в ее школе учителем ИЗО. Фото: предоставлено друзьями погибшей

Расследованием случившегося занимается Следственный отдел по Дзержинскому району города.

- Делать какие-либо выводы пока рано, нужно дождаться результатов экспертизы. По предварительной причине, девочка скончалась от неустановленной инфекции. Не стоит наводить панику и считать, что «неизвестный вирус» поглощает Нижний Тагил, - отметил глава отдела Денил Кельбиханов.

Если версия силовиков подтвердится, то санврачи могут принять решение о проверке здоровья других учащихся школы № 95. Инцидент уже находится на контроле у свердловского минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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