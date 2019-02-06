2019-02-06T10:10:59+03:00
Происшествия

Мэрия Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч рублей школьнику, на голову которого рухнула ветка тополя

Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, провел месяц в больнице и до сих пор продолжает лечиться амбулаторно
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура требовала в пользу ребенка 1 миллион рублейПрокуратура требовала в пользу ребенка 1 миллион рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижнего Тагила через суд обязала мэрию города выплатить 600 тысяч рублей 12-летнему школьнику, получившему тяжелую травму головы. Инцидент произошел еще 1,5 года назад. Во время летних каникул подросток катался на велосипеде, когда на улице Щорса на него вдруг рухнула ветка тополя.

Удар пришелся на голову, и сразу после падения ребенок впал в кому. Без сознания мальчик пролежал в больнице неделю, затем еще две провел в стационаре под наблюдением врачей. После этого школьника выписали, однако амбулаторно подросток лечится до сих пор.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травма головы является опасной для жизни и квалифицирована как тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе проверки установлено, что администрацией Нижнего Тагила не были приняты достаточные меры по своевременному обследованию и кронированию тополей, что повлекло травмирование ребенка.

Прокуратура подала иск, где просила взыскать с мэрии компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Служители Фемиды удовлетворили требования частично, снизив сумму выплаты до 600 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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