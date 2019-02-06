2019-02-06T08:58:23+03:00
Экономика

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров вошел в состав бюро Союза машиностроителей России

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Фото: fsk-ees.ruФото: fsk-ees.ru
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Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров принят в члены бюро Союза машиностроителей России – постоянно действующего коллегиального руководящего органа организации. Глава компании также возглавит новую комиссию по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Решения приняты в ходе расширенного заседания бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

Целью работы новой комиссии является содействие повышению энергетической эффективности предприятий машиностроительной отрасли и развитие ими производств соответствующей продукции для других отраслей. В ее работе примут участие представители отрасли машиностроения, органов исполнительной и законодательной власти, вузов, банковской сферы и экспертного сообщества.

Среди задач – улучшение нормативно-правовой базы, содействие практическому внедрению энергоэффективных технологий на предприятиях машиностроительной отрасли, проведение экспертизы, разработка механизмов финансирования проектов, содействие повышению квалификации в профильных областях и информационная поддержка.

ФСК ЕЭС является одним из лидеров в сфере энергетической эффективности, обладает многолетним опытом и компетенциями в области НИОКР и комплексного внедрения инновационных энергосберегающих технологий. Работает собственный исследовательский центр ФСК ЕЭС – НТЦ ФСК ЕЭС. В 2017 году Минэнерго России присвоен проекту компании «Энергоэффективная подстанция» статус национального.

С 2018 года между ФСК ЕЭС и Союзом машиностроителей России действует соглашение, направленное на развитие отечественных предприятий энергетического машиностроения, осуществляющих разработку и производство высокотехнологичной продукции, техническое переоснащение электросетевого комплекса и потребителей электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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