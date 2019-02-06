2019-02-06T10:02:36+03:00
Недвижимость

Похожа на газировку: жителей Кировграда напугала салатовая вода из-под крана

Рассказываем, что делать, если вы столкнулись с такой проблемой
Олег Галимов
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В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, что следует делать в таких ситуациях. Фото: скриншот видео 4 каналаВ управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, что следует делать в таких ситуациях. Фото: скриншот видео 4 канала
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Каждый из нас сталкивался с водой, которая неприятно пахнет или имеет несвойственный оттенок. Но такого как у жителей Кировграда увидишь не каждый день, сразу несколько жителей уральской глубинки пожаловались на воду цвета газировки.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, что следует делать в таких ситуациях. Нам пообещали разобраться и установить причины салатового цвета у воды.

Салатовая вода в Кировграде.Видео: 4 каналОлег Галимов

- В первую очередь нужно написать заявление, Кировград относится к отделению Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле, - отметили в ведомстве. - Вместе с этим лучше подготовить фото или видео, на котором видна вода. Можно принести и пробу в банке, но тогда вам придется самому оплачивать исследование. По закону проверка длится не более 30 дней, но когда речь идет об угрозе жизни населения наши специалисты реагируют намного быстрее. Также следует обратиться в свою управляющую компанию.

В социальных сетях уже есть несколько версий того, что же это может быть. «Ядерные отходы, наверное», «антифриз бежит», «такая вода протекает когда отопление запускают, чистит трубы» и многое другое пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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