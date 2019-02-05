На Урале мужчина похитил возлюбленную, приревновав ее к подсобному рабочему

Приревновал, выпил для храбрости и похитил свою возлюбленную прямо на глазах у беспомощного соперника - так можно было бы описать драму, что разыгралась в садоводческом товариществе под Верхней Пышмой. Однако в реальности все было куда прозаичнее. Как сообщаются следователи, 39-летний мужчина, действительно выпив, причем изрядно, приехал к дачному домику своей 51-летней знакомой. У той в этот момент находился подсобный рабочий. Но ревнивцу показалось, что это и не рабочий вовсе, а ее ухажер.

- Приревновав знакомую к данному мужчине, подсудимый, находившийся в состоянии опьянения, потребовал впустить его в дом, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - При этом в случае отказа он пригрозил расправой. Не дождавшись, когда его впустят в дом, злоумышленник незаконно пробрался в жилище, разбив окно на первом этаже.

Женщина бросилась бежать, но ревнивец догнал ее и избил. Потом он положил ее в машину, принадлежавшую женщине, и повез к себе в Заречный.

- Автомобиль, которым неправомерно завладел подсудимый, был задержан нарядом ДПС ГИБДД города Заречного, - добавили в ведомстве. - Сотрудники полиции освободили похищенную женщину.

Сегодня похитителя судили и приговорили к восьми годам колонии особого режима.