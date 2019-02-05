Екатеринбургского «очкарика», осужденного за драку с мажором, отправят в колонию

В резонансном деле «очкарика» Владислава Рябухина появился новый крутой поворот. С высокой долью вероятности, на следующей неделе парня отправят на месяц в колонию поселения за уклонения от уборки улиц. Именно такое наказание ему назначили в качестве 300 часов обязательных работ.

Теперь Рябухина ждет месяц в колонии-поселенияФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы уже писали о том, что Владу предстояло очищать тротуары Березовского от снега (по месту жительства парня. - Прим. ред.), но инспектор ГУФСИН усмотрел в табеле три прогула и сразу же обратился в суд. Сам «очкарик» свою вину отрицает и считает, что добросовестно выполнял работу.

- Как только я пришел на отработку в МКУ «Благоустройство и ЖКХ» меня там считали «звездой», - вспоминает Рябухин. – Все знали из новостей кто я и чем прославился. Даже инспектор ГУФСИН говорил, что признает мою невиновность. Вместо того чтобы отрабатывать каждый день по 2 часа я предложил работать по 4-6 часов и таким образом закрывать сразу несколько суток.

Влад считает, что его подставили в организации, где он отрабатывал свое наказание. Фото: предоставлено Владом Рябухиным

В самой организации подтвердили, что Влад работал хорошо, но все же к концу декабря у него накопилось три прогула.

- Согласно закону, в будний день он мог работать от 2 до 4 часов, а по выходным не более 2 часов, - отметила сотрудница предприятия Людмила.

Теперь Влада ждет очередной процесс и, скорее всего, обязательные работы заменят на месяц в колонии-поселения. Заседание пройдет 13 февраля в Городском суде Березовского.

Влад Рябухин стал известен на всю страну после того, как летом 2017 года подрался в Екатеринбурге с юным мажором Саргисом Арутюняном.

Тот самый Саргис Артутюнян, с которым 1,5 года назад подрался ВладФото: Алексей БУЛАТОВ

В результате потасовки южанин получил травму черепа и оказался на больничной койке, а в прошлом августе суд назначил ему 300 часов работ и выплатить 400 тысяч рублей компенсации.

В ноябре «очкарик» пытался оспорить приговор, но областной суд оставил решение без изменений.