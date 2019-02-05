2019-02-05T15:57:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге идут массовые эвакуации из-за лжеминеров

Очевидцы сообщают о проверке трех зданий
Данил СВЕЧКОВ
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В управлении образования Чкаловского района уже к трем часа дня сотрудники смогли вернуться на места после проверки.В управлении образования Чкаловского района уже к трем часа дня сотрудники смогли вернуться на места после проверки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге снова неспокойно из-за звонков лжеминеров. Так, в первой половине дня прошла массовая эвакуация Управления образования Чкаловского района.

- Сообщение о минировании пришло не в управление образования, а в другую организацию, расположенную в здании на Крестинского, 13а, - уточнили в администрации Екатеринбурга. - Но эвакуированы были все люди, которые находились в нем. В начале третьего часа сотрудникам сообщили, что здание обследовано и ничего в нем не найдено. В связи с этим все вернулись на свои места.

Также сегодня поступала информация о проверке в здании больницы города Березовского и здании на улице Мамина-Сибиряка прямо напротив городского зоопарка. В правоохранительных органах информацию о лжеминирования пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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