«Я побоялся, что моя собака получит обморожение»: американцы о 30-градусном морозе в Екатеринбурге

Машины превратились в сугробы, люди идут в травмпункты с обморожениями, троллейбусы буксуют на ровном месте… В -30 градусов Цельсия Екатеринбург напоминает филиал Северного Полюса. Хоть сейчас юрту ставь.

«Подумаешь, и не с такими морозами сталкивались», – скажут коренные екатеринбуржцы.

«Ну и холодрыга!» – ответят гости города, не привыкшие к экстремальной уральской погоде.

Например, вот, американцы, работающие в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге. Успешно добравшись до работы в -30 градусов они поспешили поделиться своими впечатлениями в Интернете. Целый ролик записали об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690147" frameborder="0"></iframe> Сотрудники Генконсульства США о морозах в Екатеринбурге.Видео: m.vk.com/usconsulateyekat

– По утрам люблю бегать со своей собакой Нелли, но сегодня было слишком холодно. Я побоялся, что она может получить обморожение, – говорит один из сотрудников консульства на английском языке. – Может быть, мы пробежимся завтра. Когда только выходишь из дома на улицу, кажется, что вполне ничего, но потом быстро понимаешь, что очень-очень холодно.

Чтобы справиться с холодами, иностранцы укутывались во все самое теплое, что у них только есть. Иногда даже перебарщивали с непривычки.

– Мы с мужем сегодня надели все теплые вещи, – делится сотрудница консульства. – Отправляясь на работу, я надела свое пальто, сапоги и мои очень-очень теплые варежки. Мои руки вспотели пока мы дошли до офиса. Это самая низкая температура, которую мне довелось испытать. Я очень восхищаюсь людьми, которые живут здесь в Екатеринбурге и сталкиваются с такой погодой из года в год. Я бы так не смогла, наверное. Это очень сильные и дружелюбные люди. И, кажется, что они легко переносят весь этот холод.

Другие сотрудники консульства отметили, что в их родных краях в это время еще достаточно тепло, чтобы ходить, не утепляясь.

– Я из Техаса. Сейчас там +17 градусов Цельсия, – говорит третий сотрудник консульства на видео. – Обычно в это время года я ношу шорты и футболку. Сегодня я надел на себя всю свою одежду. Довольно холодно.

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