2019-02-05T12:47:38+03:00
Здоровье

Уральцы выберут лучшую клинику Свердловской области

Голосование продлится до 7 июня
Лев Истомин
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Лучшие клиники наградят в ЕкатеринбургеЛучшие клиники наградят в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомольская правда» с 15 февраля запускает голосование за лучшее медицинское учреждение Свердловской области 2019 года. Вместе с читателями мы выясняем, каким клиникам доверяют уральцы и на что обращают внимание пациенты при обращении в медицинское учреждение.

Нам важно выяснить, каким медицинским центрам доверяют жители области и эксперты, поэтому мы сделали 23 номинации, среди которых «Лучшая детская стоматология», «Лучший роддом Свердловской области», «Услуги в области реабилитации», «Лучшая регистратура», «Диагностика без границ» и другие.

Голосовать можно 1 раз в сутки за одно учреждение в каждой номинации.

Вы готовы рассказать о своей работе и достижениях, высококлассных специалистах многочисленным посетителям популярного новостного портала ural.kp.ru и слушателям радио? Станьте участником масштабного проекта «Клиника года – 2019. Свердловская область».

Анкеты участников необходимо высылать на электронный адрес: konkurs.ekb@phkp.ru

Положение конкурса

Анкета участника

ИСТОЧНИК KP.RU

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