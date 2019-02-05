Не прошел фейс-контроль: на Урале мужчина устроил стрельбу в ночном клубе

В Новоуральске под суд пойдет 42-летний мужчина, который пытался прорваться в ночной клуб при помощи светозвукового пистолета. Все произошло в октябре прошлого года, когда он вместе с друзьями решил отпраздновать окончание рабочей недели, но поход закончился, так и не начавшись: охрана отказалась впустить изрядно выпившего уральца.

- Оскорбленный отказом, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, сопровождая свои действия претензиями и нецензурной бранью, в фойе ночного клуба в присутствии других посетителей произвел пистолета не менее 4 выстрелов в пол, чем грубо нарушил общественный порядок, - отметили в прокуратуре Свердловской области

Охрана клуба скрутила дебошира и передала полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия». Теперь любителю вечеринок грозит до 5 лет лишения свободы.