2019-02-05T11:36:55+03:00
Происшествия

Не прошел фейс-контроль: на Урале мужчина устроил стрельбу в ночном клубе

Вместе с дружками его задержала полиция
Олег Галимов
Поделиться:
К счастью, пистолет оказался светозвуковымК счастью, пистолет оказался светозвуковымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новоуральске под суд пойдет 42-летний мужчина, который пытался прорваться в ночной клуб при помощи светозвукового пистолета. Все произошло в октябре прошлого года, когда он вместе с друзьями решил отпраздновать окончание рабочей недели, но поход закончился, так и не начавшись: охрана отказалась впустить изрядно выпившего уральца.

- Оскорбленный отказом, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, сопровождая свои действия претензиями и нецензурной бранью, в фойе ночного клуба в присутствии других посетителей произвел пистолета не менее 4 выстрелов в пол, чем грубо нарушил общественный порядок, - отметили в прокуратуре Свердловской области

Охрана клуба скрутила дебошира и передала полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия». Теперь любителю вечеринок грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге станет ЦПКиО
Губернатор Евгений Куйвашев нашел замену Ольге «государство не просило вас рожать» Глацких
Свердловские спасатели из-за аномальных холодов объявили особый режим
В Екатеринбурге ликвидировали 15 опасных горок
«Этот день настал»: «Мисс Екатеринбург» София Никитчук напишет мемуары
Свердловские энергетики из-за сильных морозов перешли на усиленный режим работы
Определился подрядчик, который поставит екатеринбургскому метрополитену восемь новых вагонов
В Ирбите пенсионерка-рецидивистка спалила соседу сарай, баню и погреб
На Урале строительная компания за долги лишилась десяти лесовозов и коровника
«Автомобилист» второй раз подряд проиграл магнитогорскому «Металлургу»
Не холодно? На свалке под Екатеринбургом нашли 8 мигрантов
В Туринске поезд наехал на 33-летнего мужчину
ЕВРАЗ НТМК отмечен дипломами за работу по гражданской обороне
Жителю Ивделя за мат в адрес полицейского грозит год исправительных работ
В уральской столице за два дня выпала месячная норма осадков
В Североуральске пенсионер убил лопатой соседа
В Екатеринбурге осудили полицейского, пообещавшего за 1,5 миллиона выпустить наркодилера
В Екатеринбурге покончила с собой студентка педагогического колледжа
На Среднем Урале откроют два отделения для неизлечимо больных детей
«Иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков пережил две серьезные операции
В сугробах дороги, остановки и тротуары: прокуратура Екатеринбурга проверила качество уборки снега