Екатеринбург к 300-летию избавят от недостроенной гостиницы

Власти Екатеринбурга намерены обновить город к его 300-летнему юбилею. В ближайшие годы на берегу Исети возле цирка исчезнет легендарный недострой – гостиница, «коробку» которой возвели почти 30 лет назад.

Также в Екатеринбурге хотят отремонтировать жилые дома в районе улиц Ленина – Луначарского – Первомайского, которые составляют комплекс зданий, названный городком чекистов и отремонтировать Театр кукол.

Объект возвели почти 30 лет назад, но так и не ввели в эксплуатациюФото: Алексей БУЛАТОВ

- Эти работы входят в проект предварительного перечня мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия города. В перечне есть планы по строительству храма святой Екатерины, ремонт зданий усадьбы Расторгуева-Харитонова и Театра кукол, а также моста через Исеть по улице Декабристов и других знаковых для города объектов, - рассказал вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Также в ближайшие годы в уральской столице появятся Ледовая арена, которую возведут на месте снесенной в марте 2018 года телебашни и Эрмитаж-Урал. Также в планах чиновников, построить на новом месте зоопарк недалеко от аэропорта Кольцово. Концепция нынешнего зоопарка в центре города давно устарела, поэтому новый объект будет намного больше и ближе к природе.

Усадьбу Харитоновых-Расторгуевых ремонтируют с завидной регулярностьюФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого, в планах городской администрации в ближайшие годы реконструировать 14 школ, в полусотне образовательных учреждений провести ремонт и отреставрировать памятник Ленину на площади 1905 года.