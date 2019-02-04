Свердловская магистраль сэкономила больше 12 миллионов рублей на бережливом производстве

На Свердловской магистрали подвели итоги реализации программы бережливого производства в 2018 году. Эксперты отметили, что получению значительного экономического эффекта способствовало внедрение на СвЖД мультифункциональных проектов (в осуществлении которых участвуют два и более хозяйств железной дороги). Суммарный эффект от реализации на полигоне дороги шести таких проектов превысил 12,6 млн рублей.

В разработке совместных проектов участвовали дирекции движения, тяги, энергообеспечения, служба автоматики и телемеханики (дирекция инфраструктуры), центр метрологии, транспортный отдел административно-хозяйственного центра.

Ярким примером эффективного взаимодействия стала организация движения кольцевых маршрутных отправок руды на направлении Бокситы – Серов-Сортировочный – Благодать. Проект реализован Нижнетагильским центром организации работы железнодорожных станций и Свердловской дирекцией тяги. За счет разработки оптимального графика движения срок оборота одного состава сократился на два часа (до 9 часов) – для данного маршрута сейчас заложены две нитки графика с фиксированным временем отправления. Рациональнее стали использоваться локомотивные бригады: доставка груженого и порожнего составов по участку теперь осуществляется одним локомотивом и бригадой, а ранее – двумя. Кроме того, данное решение позволило экономить более 25% электроэнергии на каждой перевозке. Экономический эффект превышает 2,6 млн рублей в год.

Еще один успешный проект этих же дирекций – организация движения грузовых поездов на участке Смычка – Качканар сдвоенными локомотивами ВЛ11. Цель – повышение среднего веса поезда, увеличение провозной способности участка, экономия затрат на электроэнергию, оптимизация количества задействованных локомотивов и локомотивных бригад. Экономический эффект составил 4,9 млн рублей.

В настоящее время разрабатывается мультифункциональный проект по организации развоза местного груза на участке Шарташ – Полевской тепловозами 2ТЭ10У приписки депо Челябинск-Главный. Проект направлен на оптимизацию технологии развоза и сокращение затрат, связанных с привлечением дополнительных локомотивов.