В Екатеринбурге подростки избили альпиниста, отобрав у него снаряжение на 25 тысяч рублей

Жителю Екатеринбурга Анатолию Ветрову 29 лет (фамилия изменена по просьбе героя - При. Ред.). Он мастер спорта по альпинизму, чемпион России, четырехкратный чемпион Уральского федерального округа, - список регалий уральца достаточно большой. Бесстрашный спортсмен не раз уходил от смерти в горах на большой высоте, но едва не встретил ее на заснеженной улице недалеко от дома.

Вечером мужчина возвращался после работы домой. На перекрестке улиц Шефская и Баумана ему повстречалась компания молодых ребят. Поначалу незнакомцы расступились, чтобы мужчина прошел.

- Когда я прошел мимо них, мне в спину последовала просьба закурить, - рассказывает Анатолий. – После отказа дать сигарету, меня повалили на землю и стали запинывать. Меня начали бить, по всей видимости, насмерть. Потому что один из них сказал другому: «Режь его!». На уровне инстинкта я понял, что надо спасаться. Я крутанулся по земле, и мне удалось сползти в сугроб. Несмотря на то, что меня били на достаточно оживленной вечерней улице, ни одна машина не останавливалась. Все проезжали мимо.

Чтобы хоть как-то обратить на себя внимание, Анатолий собрал силы, вскочил и прыгнул практически под колеса проезжающего авто. Водитель резко затормозил, но успел остановиться.

- Я запрыгнул в салон автомобиля случайного водителя, - вспоминает Анатолий. - Мужчина за рулем был в шоке. Я крикнул ему: «Поехали». Он все понял правильно и дал газу. В итоге, он провез меня через пару переулков. Затем я вышел и самостоятельно дошел до дома.

Отморозки тем временем убежали, забрав с собой рюкзак с альпинистским снаряжением стоимостью 25 тысяч рублей. Анатолий отделался ушибами и рассечениями на руках и ногах. После нападения он до сих пор чувствует головную боль. Но в полицию молодой человек так и не обратился.

- Я не запомнил приметы нападавших, - разводит руками Ветров.ю – Поставь их сейчас передо мной, и я их не опознаю. Да и не верю я нашим полицейским…. Только вызывать потом меня будут с работы постоянно и вряд ли найдут кого-то. Врагов, которых могли меня так избить, у меня нет. Я никого не подозреваю.

По словам Ветрова на вид парням было около 16-18 лет. Двое из них были очень высокого роста, остальные пониже. Один из налетчиков был одет в куртку яркого цвета.

Теперь Анатолий надеется, что нападавших выдаст приметное альпинистское снаряжение, которое грабители могут попытаться продать.