В Новоуральске поймали порнодилера, рассылавшего свое «творчество» через личные сообщения в соцсетях

В закрытом городе Новоуральске будут судить 34-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в развратных действиях и изготовлении и распространении порнографии.

В течение девяти месяцев обвиняемый рассылал в социальной сети незнакомым девушкам непристойные сообщения и снимки интимного характера. В ходе следствия было установлено, что подобные похабные письма получили более 20 человек.

Изъятый компьютер. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В рамках расследования проведены судебные культурологические и компьютерно-технические экспертизы, осуществлён обыск по месту жительства обвиняемого, допрошены лица, пострадавшие от его действий. Под гнётом собранных доказательств обвиняемый признал свою вину, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На извращенца завели два уголовных дела. По ним мужчине могут грозить крупный денежный штраф, трудотерапия или реальный тюремный срок.

- Выявили подозреваемого сотрудники полиции из подразделения, известного общественности как отдел «К», - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.Собранные по данному факту материалы сыщики направили для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам из регионального СК, которые и довели дело до логического завершения.