2019-02-02T18:09:54+03:00
Происшествия

Одна старая, другая пьяная: как свердловские огнеборцы спасали женщин из пылающего дома

«Комсомолка» пообщалась о рабочем подвиге с одним из пожарных
Павел ПИВОВАРОВ
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Строение выгорело полностью и восстановлению не подлежит. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиСтроение выгорело полностью и восстановлению не подлежит. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Под Сысертью местные пожарные спасли двух женщин из горящего дома. Женщины не могли самостоятельно покинуть свое жилище. Наш журналист пообщался с одним из участников спасения, пожарным Сергеем Козловым.

Двухэтажный барак в поселке Бобровском Свердловской области вспыхнул ранним утром в субботу. Поселковые борцы с огнем прибыли на место уже через несколько минут. У жилой постройки загорелась крыша. Возле горящего дома, находящегося на улице Рабочей мужчины увидели кучку пьяных, испуганных жителей. Никто из них не мог внятно объяснить, остались ли в горящем воде живые люди.

Пожарным пришлось действовать , наверняка, и они стали мужественно обыскивать каждый сантиметр горящего здания.

- В одной из квартир на первом этаже мы нашли женщину преклонного возраста и вынесли ее. Поднялись на второй этаж, и там была нетрезвая женщина, которая не могла покинуть дом. Мы вынесли и ее, - рассказал в беседе с журналистом «Комсомолки», спасатель Сергей Козлов

Женщин в состоянии шока оперативно доставили в больницу.

Пожарный, вместо мыслей, делает работу

Пожарный, вместо мыслей, делает работу

По словам Сергея, во время работы на пожарах он не думает о посторонних вещах. Мужчине 44 года, десять из которых он трудится в пожарной части.

- Спасение людей это моя работа. Просто иду и спасаю. Потому что так надо. Кому-то же нужно это делать, - признался пожарный.

Через полтора часа пожар площадью 200 квадратных метров был потушен. Никто из жителей дома не пострадал. Местная администрация пытается найти жилье для погорельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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