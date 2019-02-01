2019-02-01T16:03:45+03:00
Общество

Ночами под -40: МЧС предупредило уральцев об аномальных морозах

Первые дни февраля будут по-настоящему холодными
Олег Галимов
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Водителей просят отказаться от поездок за городВодителей просят отказаться от поездок за городФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока жители Екатеринбурга и соседних городов утопают в пробках из-за снегопада, свердловское управление МЧС выступило с предупреждением об аномальных холодах.

- В предстоящие дни прогнозируется аномально холодная погода. Со 2 по 7 февраля среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 7 градусов и более, температура воздуха ночью местами может опуститься до -40 °С, днем -25... -30 °С, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы переведены в режим повышенной готовности. Также подготовлены 37 мобильных пунктов обогрева, которые в случае необходимости отправят на трассы.

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

По словам главы регионального гидромета Галины Шепоренко, на Урал идет арктический циклон. Кроме того в области ожидаются снегопады и метели.

Прошлой ночью Екатеринбург завалило снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлой ночью Екатеринбург завалило снегомФото: Алексей БУЛАТОВ

- Следом за снегопадами наступят крепкие морозы, арктический воздух с Ямала-Карского моря начнет движение на юг, 3 февраля охватит северные районы Свердловской области, Пермского края , 4 февраля распространится на Южный Урал и займет территорию Западной Сибири, - отметила Шепоренко.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ МОРОЗОВ: СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Для обогрева дома используйте приборы только заводского изготовления. Не перегружайте электросеть, не оставляйте электроприборы без присмотра. При пользовании печным отоплением не использовать для розжига легковоспламеняющуюся жидкость.

Перед топкой печи обязательно должен быть предтопочный железный лист размером не менее 50x70 см. В морозы не перекаливайте печь, и не оставляйте смотреть за ней детей.

Выходя на улицу выбирайте одежду по погоде, чтобы не было открытых участков тела. Обувь должна быть свободной. Выходить на улицу в мороз, необходимо быть сытым. В сельской местности исключить, особенно в вечернее время, передвижение из одного села в другое, чтобы не получить обморожение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ

Старайтесь меньше пользоваться личным автомобилем во время морозов.При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть. Отогрев открытыми источниками огня (газовая горелка, паяльная лампа, костёр и прочее) является крайне опасным.

Под капотом автомобиля находиться множество легковоспламеняющихся деталей и жидкостей. В результате такого отогрева может произойти оплавление пластиковых деталей, а в худшем случае их возгорания, что приведет к пожару. Отогревая автомобиль таким способом, вы осознанно идете на большой риск.

Отогрев на автомойке или в теплом боксе - этот способ отогрева автомобиля достаточно эффективен и безопасен, также можно воспользоваться услугами специалистов по отогреву автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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