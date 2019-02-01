«Вырубали монтировкой»: в Екатеринбурге спасли кошку, примерзшую лапами к крыше высотки

Накануне зооспасатель Евгений Зенков совершил очередной подвиг, вызволив кошку, попавшую в погодную западню.

Еще 31 января екатеринбурженка в окно заметила на крыше соседнего дома на улице Софьи Перовской, 117а кошку, которая несколько часов стояла на одном месте и никак не двигалась. Почуяв неладное, женщина позвонила в 112, а там вызов переадресовали в Зооспас.

Евгений Зенков приехал к дому уже за полночь, получить разрешение на доступ к крыше, к сожалению, не удалось. Операция продолжилась утром.

- Она там сидела больше суток. Я вчера ещё в 7 утра слышала мяуканье, думала на балконе где-то, даже в голову не пришло, что она на крыше. С земли не разглядеть, - вспоминает с грустью Мария, живущая в той самой 16-этажке, где спасали кошку.

Фото: Евгений Зенков

Кошка, насквозь промерзшая от холода, сидела на кромке парапета, идущего по периметру крыши. Евгений опасался, чтобы животное от страха не прыгнуло вниз, поэтому осторожно и быстро схватил кошку за шкирку дабы посадить в мешок.

- И вот тут обнаруживаем, что кошка не сдвигается! Она прочно примёрзла к металлу одной лапой. Попытки осторожно освободить лапу ни к чему не приводили. Пришлось монтировкой вырубать лёд вокруг. Кошку для подстраховки при этом накрыли сеткой, чтобы она всё-таки внезапно не спрыгнула вниз, - рассказывает зооспасатель Евгений.

После освобождения несчастную усато-полосатую отвезли в ветклинику «Хатико». Специалисты диагностировали у новой пушистой пациентки гипотермию (температура до 35) и обморожение, от которого у кисы развивается отек. Не исключается возможность, что пальцы на пристывшей лапе придется удалить.

Кстати, назвали спасенную кошку Фантазией, и ей уже ищут хозяев.