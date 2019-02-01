В Екатеринбурге начали собирать подписи в поддержку футболиста Кокорина

Кажется скандальный нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин нашел способ, как убедить следствие и суд смягчить ему меру пресечения (арест был продлен до 8 февраля – прим.ред.). В октябре он был задержан вместе с партнером по сборной России Павлом Мамаевым и своим младшим братом по делу об избиении троих человек в центре Москвы.

Теперь сразу в шести городах России собирают подписи в поддержку футболиста, среди них Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. Об этом представители Кокорина сообщили через его страницу в Instagram. оставить свою подпись предлагают в городских кафе, в Екатеринбурге это ресторан «Мамина мама» на третьем этаже ТРЦ «Гринвич».

- Дорогие друзья, из за большого количества просьб ,точки сбора подписей теперь есть и в других городах,помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Даты,адреса и время читаем нижe, - говорится в описании поста на странице Кокорина.

По хранологии 8 октября Кокорин и Мамаев сначала избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а после напали на посетителя кофейни на улице Большая Никитская. В этом случае пострадавшим оказался высокопоставленный сотрудник Минпромторга Денис Пак.

Фанаты разделились на два лагеря: одни требуют отпустить футболистов, другие хотят, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срокФото: Михаил ФРОЛОВ

- При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД РФ.

После задержания футболистов отправили в СИЗО, а в декабре арест продлили до февраля. Следствие по уголовному делу продолжается.