Жители Свердловской области дали оценку своей финансовой грамотности

Екатеринбург, РФ – ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг провёл социологический опрос жителей Свердловской области в рамках Президентской программы «Повышения финансовой грамотности населения». Результаты исследования станут основой для разработки масштабной просветительской программы в финансовом секторе, реализуемой в Свердловской области.

В исследовании приняли участие более тысячи жители крупнейших городов Свердловской области: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

- Финансовая грамотность населения является фундаментом, на базе которого развивается современное общество. Опережающее развитие интернет и банковских технологий в России приводит тому, что на фоне кратного роста различных предложений на рынке финансово-кредитных услуг растет и мошенничество в финансовой сфере, во многом из-за низкой финансовой культуры населения. Задача нашего Регионального центра финансовой грамотности - научить население формировать безопасные модели финансового поведения с учетом региональных особенностей. Проведенное вместе с МТС исследование позволило нам оперативно получить большой пласт качественной социологической информации по основным городах Свердловской области, и мы продолжим такую работу в других городах и посёлках региона, – рассказала директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова.

На вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком» утвердительно ответили меньше половины уральских респондентов. Причём женщины чаще называли себя грамотными в финансовых вопросах, чем мужчины. Наиболее высокую оценку своим познаниям дали жители Каменска-Уральского (47% положительных ответов). Критичнее других к себе подошли тагильчане: «Да» сказали только 38%.

Наиболее осведомленными об опасностях и угрозах в финансовой сфере оказались жители Екатеринбурга — 74%. А вот в Первоуральске опасность финансовых пирамид и мошенничества в этой сфере понимают только 46% опрошенных.

Порядка 60% респондентов прибегали к услугам кредитных организаций, что подтверждает данные государственной статистики. Любопытна закономерность – количество женщин, ответивших «Да» на вопрос о получении кредитов, более чем в два раза превзошло количество мужчин, использующих заёмные средства.

Екатеринбург ожидаемо показал высокий уровень финансовой грамотности населения, и только 45% опрошенных екатеринбуржцев выразили готовность бесплатно повысить уровень своей финансовой грамотности в рамках госпрограммы, тогда как в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске эту возможность готовы использовать свыше 60%.

Об исследовании

Заказчиком исследования выступил Региональный центр финансовой грамотности, созданный Правительством Свердловской области на базе Уральского государственного экономического университета в рамках первого этапа научно-исследовательской работы «Разработка методики мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения в Свердловской области и проведение социологических исследований». Провайдером исследования стала компания МТС. Согласно техническому заданию, для проведения исследования требовалось опросить максимальное количество респондентов в минимально короткий срок для получения репрезентативного результата. В качестве технологического решения МТС использовал продукт «Телеинфо», где респондентам предлагалось ответить на вопросы, записанные звуковыми файлами, посредством нажатия той или иной клавиши на телефоне. Помимо ответов на вопросы, заказчик получил обезличенные данные об участниках опроса, включающие пол, возраст и город проживания.

- Для сравнения: очное анкетирование 1200 человек и обработка полученных результатов у средней исследовательской компании заняло бы несколько недель и потребовало бы привлечение десятка интервьюеров, цифровые современные технологии позволили нам провести исследование и обработать результаты в кротчайшие сроки, - говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

С помощью возможностей «Телеинфома» заказчики могут решить широкий спектр своих потребностей, в частности:

- протестировать своих собственных сотрудников на знание продукта/услуги, с которым они работают

- исследуется удовлетворённость клиентов полученным сервисом,

- изучить потенциальную целевую аудиторию потребителей тех или иных товаров.