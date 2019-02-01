«Ползем как черепахи»: Екатеринбург из-за снегопада встал в гигантские пробки

Сколько бы синоптики не предупреждали о снегопадах, екатеринбуржцы каждый раз оказываются к ним не готовы.

Осадки начались накануне вечером, и к утру город утонул в сугробах. На дорогах тут же образоватлись пробки, из-за чего многие опоздали на работу. В 9 часов утра заторы составляли 9 баллов. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, кляли коммунальщиков за нечищеные дороги.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Коммунальщики куда смотрят? На Свердлова за ночь не одной снегоуборочной машины;

- По Космонавтов ползли как черепахи. Кучи снега. Потом наконец увидели четыре грейдера, едущих друг за другом. Нафига? Они бы по одиночке уже давно весь Уралмаш почистили.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Из-за ухудшившейся погоды возросло и количество ДТП. По данным ГИБДД, с утренних часов до обеда произошло порядка 70 аварий. Однако, в Госавтоинспекции уверяют, что столкновения никак не связаны с плохой уборкой.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

На этом настаивают и в мэрии. В Администрации уверяют, что за ночь из города вывезли 5,5 тысяч тонн снега.

Фото: скриншот с Яндекс.Пробки

- Основные усилия коммунальщиков в период ночной смены были сосредоточены на процессах прометания проезжих частей, расчистки тротуаров, остановок общественного транспорта, а также на подсыпке объектов транспортной инфраструктуры противогололедным материалом и мелкофракционным щебнем, - сообщили в пресс-службе. - Этой работой в городе занимались сразу 280 единиц спецтехники.

На данный момент заторы в городе, по данным Яндекс.Пробки, составляют шесть баллов.