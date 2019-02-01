На Госуслуги надейся, а сам очередь занимай: как в Екатеринбурге прошла запись в первый класс

- У меня злости не хватает, - написала в нашу редакцию поздним вечером екатеринбурженка Вероника, которая потратила много времени, нервов и сил, чтобы записать младшую сестру в первый класс. – Эти Госуслуги абсолютно не готовы, каждый год одно и то же. Полчаса пытались подать заявление, потом еще 40 минут ждали подтверждение.

И такая ситуация прошлой ночью была почти у всех.

САЙТОВ БОЛЬШЕ, НО ПРОБЛЕМ НЕ МЕНЬШЕ

В этом году чиновники, как обычно, обещали удобную запись по Сети. Но на сей раз слова подтвердились и действиями: записать ребенка в школу было можно не только на Госуслугах, но и на городском портале екатеринбург.рф.

Начиналось все по стандартному сценарию – за час до полуночи родители ломанулись заполнять данные в личном кабинете и сайты рухнули.

«Падением» портала Госуслуг уже никого не удивишь. Фото: скриншот

У кого-то страница просто не открывалась, у других выскакивало сообщение о перегрузке сервера.

Впервые с 2011 года в Екатеринбурге ввели второй сайт для записи в школу, но сначала и он не выдержал нагрузки. Фото: скриншот

Как и в прошлом году, мы надеялись увидеть под дверями школы живые очереди родителей, которые готовы перебить друг друга лишь бы пристроить своего ребенка. К огромному удивлению, и, наверное, правильнее сказать счастью, на этот раз все было иначе.

«ЖЕНА ВОЮЕТ С ГОСУСЛУГАМИ, А Я ДЕЖУРЮ В МАШИНЕ»

Еще днем 31 января я прозвонил десятки школ, но ни в одной не ждали увидеть толпу родителей, желающих подать документы.

- Госуслуги справятся, да и кому хочется на морозе стоять часами, - как будто под копирку отвечали в приемных. Оставалось лишь проверить, как будет на самом деле.

Свой путь по элитным гимназиям Екатеринбурга мы начали с Железнодорожного района: под покровом ночи гимназии № 104 и № 155 больше напоминают заброшенные здания, а занимать очередь не явился ни один из родителей. При этом на тот момент сайты до сих пор толком не работали.

Отправляемся в самый центр – гимназия № 5 на Хохрякова. На парковке сложно было не заметить заведенный старый внедорожник, в котором сидела пожилая пара.

Прошлой осенью гимназию № 5 закрывали на карантин из-за отправлений.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы на запись?- прокричала в опустившееся окно пенсионерка Анна Григорьевна.

- Нет, а что уже много народу в списке?

- Только мы и приехали, больше никого нет. Нас сын отправил сюда, пытаемся внука пристроить в школу. Если у него получится по Интернету записать, то поедем домой.

Наш небольшой диалог состоялся в половину первого ночи, через час мы вновь заезжали к «пятерке», но пенсионеров уже не было. Видимо их сыну удалось отправить заявку онлайн.

Следующей остановкой стала гимназия № 13 на Карла Маркса, тут было слегка оживленнее. Двое мужчин сидели в своих машинах и уже были готовы провести так всю ночь. Именно с них и начиналась живая очередь, которая к нашему появлению состояла из четырех человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/689405" frameborder="0"></iframe> Как в Екатеринбурге прошла запись в первые классы.Алексей БУЛАТОВ

Вот так выглядела живая очередь у гимназии № 13. Всего две машины и два человекаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сказали, что тут около ста мест для первоклашек, - рассказал нам отец будущего школьника Алексей. – Жена дома за компьютером воюет с Госуслугами, а я тут дежурю. Надо быть готовым ко всему.

К часу ночи в списке было четыре человека. Не много для одной из лучших гимназий городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напоследок решили заехать в район Автовокзала и проверить гимназию № 39 и школу № 18, их здания разделяет лишь узенькая дорога и, как правило, там каждый год собираются десятки, если не сотни родителей.

У гимнаии № 38 и школы № 18 также было безлюдноФото: Алексей БУЛАТОВ

Схожая ситуация оказалась и у гимназии № 70 и мы окончательно убедились, что в этом году все действительно прошло иначе. А в 01:30 порталы стали работать более стабильно.

Парковака гимназии № 70 на улице Серова прошлой ночью пустовалаФото: Алексей БУЛАТОВ

В начале третьего ночи появились известия, что только на Госуслугах обработано 17 тысяч заявлений. Учитывая, что в этом году чуть более 20 тысяч мест в первые классы стало понятно – 21 век дошел и до нас. Записать ребенка в школу по-прежнему непросто, но хотя бы не нужно идти посреди ночи к школе.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Если вам пришло оповещение, что ваше обращение принято школой, то смело идите в МФЦ с оригиналами документов. Их также можно принести и в само учебное заведение, но этого в департаменте образования советуют не делать.

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