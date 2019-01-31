Подштанники не спасут: на Урал идут 38-градусные морозы

Следующая неделя станет настоящим испытанием для жителей Среднего Урала: в регионе ожидается резкое похолодание, ночью столбик термометра опустится до -38 градусов. Уже с понедельника в Свердловской области и Пермском крае пройдет сильный снегопад при ветре до 16 м/с.

- Зима набрала силу, последняя десятидневка января окажется значительно холоднее двух предыдущих, - рассказала глава свердловского гидромета Галина Шепоренко. - Морозы усилились, особенно в северной половине Свердловской области.

В ближайшие двое суток арктический антициклон, охвативший северные районы Урала, станет барьером на пути наступающего с запада атмосферного фронта, которому придется, таким образом, задержаться в горах Урала.

Следом за снегопадами наступят крепкие морозы - арктический воздух с Ямала-Карского моря начнет движение на юг и к 3 февраля достигнет Свердловской области, а затем и Южный Урал с Западной Сибирью.

Почти вся следующая неделя ожидается крепко морозной: ночью -32,-38°, днем -25,-30°.