2019-01-31T09:52:00+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС увеличила в 1,5 раза мощность подстанции 220 кВ «Бузулукская», питающей запад Оренбургской области

Поделиться:
Общая стоимость работ составила 650 миллионов рублейОбщая стоимость работ составила 650 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию подстанции 220 кВ «Бузулукская». Общая стоимость работ составила 650 млн рублей. В результате мощность подстанции увеличилась с 321,5 до 480 МВА. Проект позволит повысить надежность электроснабжения города Бузулука Оренбургской области с населением более 85 тыс. человек, а также предприятий нефтегазового сектора, в частности «Оренбургнефти», входящей в состав НК «Роснефть».

На финальном этапе проекта на энергообъекте были обновлены устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) для линий электропередачи 220 кВ до подстанций «Сорочинская» и «Куйбышев». Это позволяет ускорить передачу команд релейной защиты и автоматики (РЗА), сократить объемы проверок и ремонтов оборудования, уменьшить трудозатраты на техническое обслуживание. Кроме того, заменена высокочастотная обработка линий 220 кВ, входящая в состав централизованной системы противоаварийной автоматики.

Ранее, в рамках первого этапа реконструкции, на подстанции были заменены два автотрансформатора мощностью 125 МВА на современные аналоги мощностью 200 МВА. Также была проведена реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ, обновлено коммутационное оборудование. В том числе шесть масляных выключателей 110 кВ и все выключатели 220 кВ заменены на элегазовые. Такие устройства компактны, пожаробезопасны, экологичны и рассчитаны на длительный срок службы (не менее 25 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уфимский хлебзавод выплатит 650 тысяч пострадавшему в аварии тагильскому третьекласснику
Владимир Шахрин выступил за строительство храма святой Екатерины у Театра драмы в уральской столице
В Екатеринбурге будут судить живодеров, издевавшихся над связанной дворнягой
В Талице выселенный квартирант в отместку хозяину украл через форточку сварочный аппарат
Спасатели выкидывали вещи: в Екатеринбурге загорелась захламленная квартира
На Среднем Урале подняли плату за проезд в общественном транспорте
Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 60-летний юбилей
Ночью спасатели тушили пожары в трех коллективных садах в Екатеринбурге
На Урале оштрафовали должника, который во время суда болтал по телефону с мамой
Екатеринбуржец чуть не погиб на пожаре из-за взорвавшегося телевизора
Война на бумаге: прокуратура Екатеринбурга недовольна борьбой полиции с незаконными киосками
По роману Алексея Иванова про вампиров снимут сериал
Свердловский гарнизон полиции подвел итоги борьбы с преступностью в 2018 году
За две недели 12 штук: уральцы массово воруют крышки от коммунальных колодцев
В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, убившего и бросившего в карьер случайного прохожего
Под Екатеринбургом построят два мусорных завода
В Зеленой роще покончил с собой молодой парень
Водитель плакал: в Кольцово гаишники, чтобы задержать нарушителя, распылили в него газовый баллончик
В Полевском 100 человек переселили из бараков в новостройку