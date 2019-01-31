ФСК ЕЭС увеличила в 1,5 раза мощность подстанции 220 кВ «Бузулукская», питающей запад Оренбургской области

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию подстанции 220 кВ «Бузулукская». Общая стоимость работ составила 650 млн рублей. В результате мощность подстанции увеличилась с 321,5 до 480 МВА. Проект позволит повысить надежность электроснабжения города Бузулука Оренбургской области с населением более 85 тыс. человек, а также предприятий нефтегазового сектора, в частности «Оренбургнефти», входящей в состав НК «Роснефть».

На финальном этапе проекта на энергообъекте были обновлены устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) для линий электропередачи 220 кВ до подстанций «Сорочинская» и «Куйбышев». Это позволяет ускорить передачу команд релейной защиты и автоматики (РЗА), сократить объемы проверок и ремонтов оборудования, уменьшить трудозатраты на техническое обслуживание. Кроме того, заменена высокочастотная обработка линий 220 кВ, входящая в состав централизованной системы противоаварийной автоматики.

Ранее, в рамках первого этапа реконструкции, на подстанции были заменены два автотрансформатора мощностью 125 МВА на современные аналоги мощностью 200 МВА. Также была проведена реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ, обновлено коммутационное оборудование. В том числе шесть масляных выключателей 110 кВ и все выключатели 220 кВ заменены на элегазовые. Такие устройства компактны, пожаробезопасны, экологичны и рассчитаны на длительный срок службы (не менее 25 лет).