«Сверили часы»: свердловский вице-губернатор с политологами просчитал риски для власти

Новый вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провел рабочую встречу с уральскими политологами и политтехнологами. Участники политического процесса обсудили новые вызовы и политические риски для власти.

Вызовы

Во встрече приняли участие Алексей Швайгерт, Александр Пирогов, Сергей Мошкин, Денис Граматчиков, Екатерина Куземка и их коллеги.

Разговор, по словам присутствующих, получился откровенным и открытым. Главной его темой стали вызовы на региональном политическом пространстве, которые требуют выстраивания постоянного диалога между властью и обществом не только в период выборов, но и для решения других задач.

Часть острых проблем обсудили на этой же встрече. В их числе – мусорная реформа, изменения в работе транспортной системы Екатеринбурга и другие «горячие темы».

Специалисты "сверили часы". Фото: страница политтехнолога Алексея Швайгерта в Facebook

Не человек со стройки

По мнению политтехнолога Алексея Швайгерта, Бидонько адекватно воспринимает социально-политические процессы, происходящие в области.

- Чувствуется, что прошел школу прямых выборов – как публичный политик умело возражал или поддерживал позиции выступающих. Судите сами: в 34 года выиграл выборы мэра уральского Карпинска с результатом в 46%, в 38 был переизбран – получил 91% голосов, в 2016 году был избран в Госдуму по одномандатному округу. Конечно он не «второй Тунгусов», но и не «человек со стройки». Он просто другой, - отметил политтехнолог.

Главные вызовы

По словам политолога Александра Пирогова, сейчас беспокойство власти вызывает политизация некоторых процессов в регионе, среди которых – «мусорная реформа».

- Я озвучил два тезиса. Первое: необходимость создания «подушки безопасности» из власти шаговой доступности. Всеобщая отмена выборов превратила глав городов из публичных персон и харизматиков, способных утилизировать протест на местах, в безмолвную серую массу, незаинтересованную в общении с жителями. Второе: Необходимость восстановления диалога горожан и власти в городах области. Запрос на это огромный. Но наибольшую тревогу вызывают политизация протеста, «мусорная реформа», генерация негативной повестки. В целом, ощущения политтехнологов и чиновника схожи, и это радует, - утверждает Пирогов.

Главным тезисом стала проблема "политизации" процессов в обществе. Фото: страница политолога Александра Пирогова в Facebook

Сверили часы

После разговора Бидонько резюмировал, что теперь стало понятно, что стороны готовы к конструктивному диалогу по широкому кругу вопросов повестки.

- Такой формат работы позволяет нам найти точки соприкосновения, понять, как и когда мы можем быть друг другу полезными. Во время консультаций стало понятно, что мы готовы к конструктивному сотрудничеству по очень широкому кругу вопросов, включая и реализацию новой схемы обращения с мусором, и переход на цифровое телевещание в регионе. Договорились быть на связи, что называется, 24/7, - заявил вице-губернатор.

Подобные встречи будут проводиться регулярно, чтобы периодически «сверять часы», заверили участники диалога.