В Екатеринбурге на площади Обороны появится бесплатный Wi-Fi и детские площадки

В Екатеринбурге проведут реконструкцию площади Обороны, которая сегодня используется только для редких митингов и праздников. Чиновники администрации Октябрьского района пригласили горожан к обсуждению нового вида площади, предложив на выбор несколько вариантов.

Архитектурная студия «Рок» разработала два варианта реконструкции городского пространства. До конца января горожане могут вносить на рассмотрение свои инициативы, которые можно отправить на электронную почту: Pl.oborony@gmail.com.

Фото: проектная документация

По мнению чиновников, сегодня площадь Обороны не используется в полную силу, потому что здесь большой транзитный поток пешеходов. В будущем это место планируется использовать исключительно для семейного отдыха екатеринбуржцев.

- На площади периодически проводят митинги и тематические мероприятия, на озеленённых участках выгуливают собак, в зимнее время участок с активным рельефом используется детьми в качестве горки. Также в парке можно встретить прогуливающихся людей старшего поколения и молодых мам с колясками и маленькими детьми, - написано в проектной документации.

Фото: проектная документация

Также специалисты посетовали на минусы этого места: здесь просто нечем заняться – нет детской атрибутики, горок, качелей, а также торговой зоны, где жители города смогли бы перекусить.

После реконструкции здесь появятся детские площадки, зона фаст-фуда, прогулочные дорожки, бесплатный Wi-Fi и множество скамеек.

Фото: проектная документация

- Здесь можно будет как просто отдохнуть со стаканчиком кофе в тени деревьев, так и провести большое мероприятие. Для людей всех возрастов, гуляющих на площади, будет интересен оборудованный фуд-корт, главный маршрут, используемый в качестве транзита, который будет дополнен арт-объектами, и сеть второстепенных дорожек, которые создадут вариативность для прогулок, - отмечено в документе.

Публичное обсуждение нового облика площади с участием горожан состоится в Администрации Октябрьского района на Луначарского, 217, 5 февраля в 16 часов.