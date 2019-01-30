Фотограф Лошагин предложил родителям убитой им жены 1,5 миллиона и пойти на примирение

В Нижнем Тагиле прошло очередное заседание о разделе имущества убитой жены фотографа Дмитрия Лошагина. Еще в конце прошлого года осужденный потребовал пересмотреть доли в наследстве Юлии Прокопьевой и потребовал с ее родителей выплатить часть кредита в 2,5 миллиона рублей, который он взял за два месяца до убийства Юлии Прокопьевой.

Кроме того он претендует на половину от стоимости двух автомобилей Audi TT, но сейчас их общая стоимость оценивается всего в 1 650 000 рублей.

По версии следствия, Лошагин убил свою жену, а после сжег труп. Фото: соцсети

- В деле всплыли новые данные, - рассказал адвокат матери Юлии Прокопьевой Иван Волков. – Белую иномарку Юлия купила в один день с продажей своей предыдущей машины Fiat. Мы сделали вывод, что Audi была приобретена исключительно на деньги убитой, и потребовали лишить Лошагина доли.

Уже после заседания появилась информация о том, что Лошагин предложил своей теще пойти на мировую и выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, но при этом откажется от требований по выплате кредита. При этом фотограф продолжит отстаивать свое право на купленные в браки Audi. По словам Волкова, фотограф готовится к УДО и хочет как можно быстрее выплатить деньги родственникам жены.

В свою очередь мать убитой модели Светлана Рябова не намерена расставаться с иномарками. Для нее они важны как память о дочери. Следующее заседание пройдет 12 февраля, на нем в качестве свидетеля выступит отчим Лошигина Александр Соколов.

Через 2 года Лошагин сможет претендовать на УДОФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, Юлия Прокопьева-Лошагина пропала в августе 2013 года, через несколько дней ее обгоревшее тело нашли недалеко от Первоуральска. Под подозрение сразу же попал ее супруг гламурный фотограф Дмитрий Лошагин. Его поместили в СИЗО, однако позже полностью оправдали.

Его признали виновным в убийстве лишь в июне 2015 года: суд назначил ему десять лет колонии. Но позже срок был уменьшен, поскольку фотографу зачли 1,5 года, которые он провел в СИЗО в Екатеринбурге. За колючей проволокой фотограф продолжил заниматься фотосъёмкой, а на прошлой неделе рассказал о пытках в ИК № 54. По его словам, ему приходилось платить за сексуальную безопасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность». Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены-фотомодели, раскрыл жуткие тайны ИК-54 [видео, эксклюзив "КП"] (подробнее)

Дмитрий Лошагин зарабатывает на фотографиях в колонии 100 тысяч рублей в месяц. Сокамерник гламурного фотографа, убившего жену-модель, рассказал «КП» о жизни скандального вдовца за решеткой: как Лошагин наладил в тюрьме свой бизнес и почему администрация колонии его боится (подробнее)

Дмитрий Лошагин в колонии: Здесь кормят, как бабушка в детстве: супчики сделаны с любовью. Жизнь скандального фотографа, которого признали виновным в убийстве жены, с приговором не закончилась. В тюрьме он заметно приободрился и даже вновь стал заниматься любимым делом – фотосъемкой [фото, видео] (подробнее)

Убийца жены-модели Дмитрий Лошагин в колонии сыграл в «Поле чудес». В ожидании очередной апелляции скандальный фотограф развлекает себя интеллектуальными играми [видео] (подробнее)

В деле Дмитрия Лошагина появилось новое видео. Адвокат Александр Добровинский провел следственный эксперимент, мог ли фотограф с легкостью пронести труп весом 50 килограммов (подробнее)

Почему суд развернулся на 180 градусов в деле фотографа Лошагина?«Комсомолка» разбирается, какие доказательства могли убедить судью Александру Евладову, что именно муж убил красавицу-модель (подробнее)