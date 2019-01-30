На ВИЗ-Стали проведут 9 конкурсов профессионального мастерства

В 2019 году на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профмастерства, которые направлены на повышение престижа рабочих профессий, развитие технического творчества заводчан, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

В этом году впервые за звание лучших по профессии поборются лаборанты химического анализа, слесари-ремонтники, электромонтеры, резчики холодного металла. За победу в конкурсах профмастерства посоревнуются стропальщики, термисты проката и труб, аппаратчики конверсии. Заводское жюри оценит теоретические знания металлургов, качество и скорость выполнения практических заданий, соблюдение норм техники безопасности и правил по охране труда.

Лаборант химического анализа. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Молодые специалисты примут участие в традиционных конкурсах «Мастер года» и «Инженер года». Претенденты на победу пройдут серию творческих и спортивных испытаний, будут защищать авторские проекты, нацеленные на совершенствование технологий и оборудования на производственных участках, повышение качества продукции.

Победители получат дипломы и премии, а также корпоративные значки «НЛМК PRO».