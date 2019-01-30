2019-01-30T09:40:48+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге из-за вспышки ОРВИ и гриппа закрыли все садики, школы и кружки

Руководители образовательных учреждений во время карантина должны провести дезинфекцию всех помещений
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Карантин введен с 30 январяКарантин введен с 30 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге для детсадовцев и школьников наступили внеплановые каникулы. Из-за излишнего роста заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех образовательных учреждениях города с сегодняшнего дня введен карантин. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский.

- Приостановить с 30.01.2019 учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования, расположенных на территории города Екатеринбург, - говорится в документе.

Только с 21 по 27 января в уральской столице ОРВИ подхватила 21 человек, что превышает уровень предыдущей недели в 1,2 раза. У 67 уральцев медики диагностировали грипп, в 34 случаях свиной. На 26 января были уже закрыты 78 групп в 63 садиках и 37 классов в 17 школах.

На время карантина руководителям образовательных учреждений рекомендовано провести во всех помещениях дезинфекцию, ультрафиолетовое облучение и проветривание. Сами сотрудники должны носить маски и отчитаться о том, что у них имеются прививки. Работники, непрошедшие вакцинацию, должны быть отстранены от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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