Платить нужно больше: мэрия Екатеринбурга нашла замену 024 маршрутке

Мэрия Екатеринбурга после месяца переговоров, возражений и возмущений все-таки определилась с судьбой 024-й маршрутки, которая до конца 2018 года связывала две ключевые точки города – Сортировку и Вторчермет. Теперь по этому направлению будут курсировать сразу два маршрута: №12 и №57А.

Чиновники заверяют, что интервал движения автобусов останется прежним, то есть пассажиры будут ждать транспорт не более 15 минут. А выпускать на линию машины собираются вплоть до 23:30.

Чтобы не усугублять и без того накаленную обстановку с общественным транспортом, с решением в администрации города предпочли не затягивать и выпустить автобусы на рейс уже в среду утром.

Зимой с автобусных остановок уехать непростоФото: Алексей БУЛАТОВ

Самое главное новшество кроется в другом: пассажирам, которым нужно доехать из одного района в другой теперь придется платить в два раза больше, потому что 12-й и 57-й маршруты разделят между собой путь 024-й маршрутки пополам и будут курсировать от конечных станций до площади 1905 года.

- Вы поймите одну вещь. Сегодня в городском транспорте мы локально закрываем проблемы для того, чтобы оптимизироваться, - прокомментировал "Комсомолке" ситуацию мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, что маршрутку 024 отменили 1 января этого года. Изменения пассажиры ощутили в полной мере после новогодних праздников.