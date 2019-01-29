«Половина онкобольных не получают медпомощи»: Чулпан Хаматова ищет 80 миллионов рублей на спасение детей в Екатеринбурге

Накануне актриса театра и кино, общественница Чулпан Хаматова посетила Екатеринбург. В уральской столице создательница благотворительного фонда «Подари жизнь» встретилась со своими поклонниками и всеми неравнодушными к судьбам детей, которым необходима трансплантация костного мозга.

Общественница отчиталась о работе своего фонда, а также рассказала о необходимости строительства центра для онкобольных детей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Врачи готовые сотрудничать и помогать нашлись, как раз в уральской столице. Речь о свердловской областной больнице.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЦЕНТР БУДЕТ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ

- Мы хотим открыть в Екатеринбурге центр, как в США или в Германии, - делится общественница, - Представьте себе, ежегодно 800 детей нуждаются в трансплантации мозга. Половина онкобольных детей не получают необходимой им помощи. В Германии нужных центров 49, а у нас в России только в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Хаматовой, после того, как уральским детям делают операции в Москве, они попадают под опеку фонда «Подари жизнь». По оценкам актрисы, за время работы организации, на операции для детишек фонд потратил около 260 миллионов рублей. Из них 11 миллионов рублей детям подарили екатеринбургские бизнесмены.

- С такой стремительностью благотворительное движение в России никогда не развивалось. За 13-14 лет произошли большие изменения. Как только людям дали инструменты помощи, отзывчивость возросла так, как ни в одной стране мира, - считает Хаматова. - Теперь я ищу 80 миллионов рублей на оборудование для детского центра в Екатеринбурге.

После встречи актриса устроила автограф-сессию для поклонников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХАМАТОВА СЫГРАЕТ ДОКТОРА ЛИЗУ

Среди прочего звезда поделилась и творческими планами. В частности она сыграет главную роль в новом фильме «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас (Она работала над фильмами «Хороший мальчик», «Отличница» и другие). Это будет первый художественный фильм об Елизавете Глинке, трагически погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года. В картине Хаматова сыграет Глинку.

- Это огромная ответственность и риски для меня. Сейчас пишется сценарий и он не должен быть про богадельню. Жизнь это пульсация изнутри, а не нимб на голове, - коротко пояснила Чулпан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/592659" frameborder="0"></iframe> Мы не забудем тебя, Доктор Лиза!.Елизавета Глинка, доктор Лиза. руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" погибла в авиакатастрофе ТУ-154, когда везла лекарства детям в СириюАлександр Ширков

Фильм расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. По сюжету к доктору отец больной девочки и доктор Лиза соглашается помочь... Даты выхода фильма на экраны пока не озвучивается.

К слову, после творческой встречи Хаматова отправилась на благотворительный вечер, вход, на который стоил порядка 30 тысяч рублей. Как позже написала актриса в соцсетях, на вечере удалось собрать 3 миллиона рублей для маленьких пациентов областной больницы.

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