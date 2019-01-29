Появилось видео «ограбления» жены депутата из Каменска-Уральского, которая инсценировала кражу 64 миллионов рублей

Новости в стиле «лихих девяностых» пришли из Каменска-Уральского под конец минувшей рабочей недели. Посреди бела дня на одной из центральных улиц города - проспекте Победы - у женщины украли сумку, в которой лежало целое состояние. Шутка ли, добычей налетчиков стали... 64 миллиона рублей!

ГРАБИТЕЛИ БЫЛИ В МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

- Женщина шла по улице с двумя сумками, потом к ней подъехала серебристая машина, и из нее выскочили с пассажирской стороны двое крепких мужчин в медицинских масках, - рассказывают «КП» очевидцы преступления. - Они выхватили сумку, сели в машину, и та уехала.

Позднее в полиции отчитались, что грабители уехали на ВАЗ-2112.

А пострадавшей оказалась 38-летняя Анна Шафирова (фамилия изменена. - ред.), директор местного кредитно-потребительского кооператива. В сумках у нее могла быть выручка конторы.

На место «преступления» выезжал кинолог с собакой, но уже через пару часов сыщики поняли, что бизнес-леди добивается возбуждения уголовного дела для получения страховкиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Украденные средства она намеревалась доставить в один из банков города, но, вероятно, произошла утечка информации, кто-то из представителей криминального мира мог узнать про ее планы, - пояснял пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - На место происшествия оперативно выехал кинолог МВД со служебно-розыскной собакой по кличке Хантер, обученной работе по следу, а также эксперт-криминалист.

Силовики опрашивали очевидцев и жильцов соседних домов. И даже выстроили версию - мол, ограбление совершил ранее судимый человек, приехавший на Урал из другого региона. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

БИЗНЕС-ЛЕДИ ХОТЕЛА «КИНУТЬ» КЛИЕНТОВ

Согласитесь, история, мягко говоря, странная. Кто понесет такое количество налички средь бела дня, да еще и без охраны? Таким же вопросом задались и сыщики уголовного розыска, для которых не составило труда вывести женщину на чистую воду.

- Само «ограбление» попало на камеры видеонаблюдения, - делится источник «КП» - Екатеринбург» в правоохранительных органах. – Предпринимательница шла с обычными женскими сумочками, в которые не может поместится такая сумма. На записях с камер видно, как она оставляет деньги в машине, а затем отходит от иномарки и уходит «прогуляться». Как только она исчезает, к машине подходит грабитель и спокойно достает сумки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/688784" frameborder="0"></iframe> «Ограбление» предпринимательницы в Каменске-Уральском.

В тот же день бизнес-леди проверили на полиграфе. Оказалось все, что рассказывала пострадавшая, это вымысел.

Но на этом любопытные факты истории не заканчиваются: «ограбленная» предпринимательница Анна Шафирова оказалась женой депутата местной гордумы Александра Шафирова. На ее имя зарегистрирована база отдыха «Богатырь» и кредитно-потребительский кооператив «Национальная сберегательная касса». В другом кооперативе «Капитал-с» она значится председателем правления.

Одним из источников ее дохода является фирма по обналичиванию материнского капитала. Дело это, может, и прибыльное, но незаконное. Кроме того, несколько подчиненных Анны также раскололись на допросе и признались, что начальница планировала «ограбление» несколько месяцев.

- Она собирала деньги с доверчивых клиентов и решила в одночасье всех «кинуть», заявив, что наличку украли, - добавляет наш источник в силовых структурах. - Сейчас женщина заявляет, что часть денег была ее, но последний год ее фирма не имела доходов.

Сейчас силовики проверяют на причастность к преступлению и мужа Анны - Александра. По одной из версий, таким образом семейная пара пыталась провернуть коррупционную схему по выводу миллионов рублей из бюджета.