2019-01-29T10:41:51+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь подвела итоги социальных программ в 2018 году

На них потратили около 20 миллионов рублей
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Заводские ветераны. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальЗаводские ветераны. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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В 2018 году ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) направила на социальные программы около 20 млн рублей. Средства выделялись на оздоровительные проекты для работников и членов их семей, организацию культурных и спортивных мероприятий, благотворительную помощь заводским ветеранам и подшефному детскому дому.

Свыше 14 млн рублей предприятие направило на укрепление здоровья заводчан. В рамках программы добровольного медицинского страхования около 300 работников побывали в российских здравницах, получили медицинское обслуживание в клиниках Екатеринбурга. Более 120 детей сотрудников отдохнули в летних оздоровительных и спортивных лагерях, получили лечение в санаториях по путевкам «Мать и дитя». На базе заводского здравпункта за счет средств предприятия металлурги проходили профосмотры, иммунопрофилактические мероприятия и физиотерапевтическое лечение.

Объем финансирования социальных проектов общественного фонда «Ветеран ВИЗа» составил около 2 млн рублей. Средства направлены на материальную адресную помощь пенсионерам, организацию санаторно-курортного и медицинского лечения, культурного досуга и др.

Здравпункт предприятия. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Здравпункт предприятия. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Около 1 млн рублей выделила ВИЗ-Сталь на благотворительную поддержку подшефному детскому дому №7 в Екатеринбурге. Завод организовал охрану, покупку необходимой мебели, бытовой техники и спортинвентаря, проведение культурных и спортивных мероприятий для воспитанников.

Новым важным направлением социальной политики стало волонтерское движение на заводе, которое поддержали участники корпоративного конкурса «Молодой лидер». Объединившись в команды, металлурги помогали в восстановлении Успенского собора и ремонте помещений подшефного детского дома, организовывали праздник для пожилых людей с ограниченными возможностями, благоустраивали территорию питомника для животных, оказывали бытовую помощь ветеранам. В 2019 году предприятие продолжит развитие добровольческих инициатив работников.

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