Банду из 12 парней, напавших с палками на торговый центр в Екатеринбурге судят в закрытом режиме

В Екатеринбурге начали судить банду из 12 молодых людей, которая полтора года назад напала на торговый центр на улице Амундсена. Парни, самому младшему из которых 18 лет, а самому старшему 32 года обвиняются в разбое.

- Ранним утром 7 сентября обвиняемые, трое из которых были вооружены деревянными палками, вошли в торговый центр, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. - Часть обвиняемых напала на двух охранников торгового центра, а остальные участники нападения стали вскрывать закрытые павильоны сотовой связи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/688623" frameborder="0"></iframe> Нападение банды подростков на торговый центр Екатеринбуга.Данил СВЕЧКОВ

Парни похищали сотовые телефоны. Их добычей стала техника на сумму свыше 900 тысяч рублей.

- С похищенным имуществом обвиняемые скрылись с места происшествия, за исключением одного молодого человека, который, поскользнувшись, упал и был задержан охранниками торгового центра, - добавили в ведомстве. - В дальнейшем все нападавшие были задержаны сотрудниками полиции.

Суд проходит в закрытом режиме, так как в этом преступлении были замешаны несовершеннолетние, объясняют в Ленинском районном суде. Первое заседание прошло сегодня, 28 января. Второе состоится 31 января.

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