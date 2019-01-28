2019-01-28T16:38:04+03:00
Происшествия

Банду из 12 парней, напавших с палками на торговый центр в Екатеринбурге судят в закрытом режиме

Выйти на их след удалось благодаря тому, что один из злоумышленников упал, поскользнувшись, и не успел убежать
Данил СВЕЧКОВ
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Первое заседание прошло сегодня, 28 января. Второе состоится 31 января. Фото: СУ СКР по Свердловской областиПервое заседание прошло сегодня, 28 января. Второе состоится 31 января. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге начали судить банду из 12 молодых людей, которая полтора года назад напала на торговый центр на улице Амундсена. Парни, самому младшему из которых 18 лет, а самому старшему 32 года обвиняются в разбое.

- Ранним утром 7 сентября обвиняемые, трое из которых были вооружены деревянными палками, вошли в торговый центр, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. - Часть обвиняемых напала на двух охранников торгового центра, а остальные участники нападения стали вскрывать закрытые павильоны сотовой связи.

Нападение банды подростков на торговый центр Екатеринбуга.Данил СВЕЧКОВ

Парни похищали сотовые телефоны. Их добычей стала техника на сумму свыше 900 тысяч рублей.

- С похищенным имуществом обвиняемые скрылись с места происшествия, за исключением одного молодого человека, который, поскользнувшись, упал и был задержан охранниками торгового центра, - добавили в ведомстве. - В дальнейшем все нападавшие были задержаны сотрудниками полиции.

Суд проходит в закрытом режиме, так как в этом преступлении были замешаны несовершеннолетние, объясняют в Ленинском районном суде. Первое заседание прошло сегодня, 28 января. Второе состоится 31 января.

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