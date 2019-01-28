2019-01-28T14:50:44+03:00
Общество

Ограбление века: В ледовом городке Екатеринбурга рабочие обчистили свинью-копилку

Под покровом ночи дворники забрали из ледяной скульптуры несколько горстей монет
Павел ПИВОВАРОВ
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Хрюшку ограбили местные дворникиХрюшку ограбили местные дворникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году екатеринбуржцы решили уважить символ года – желтую свинью. В ледовом городке в центре города была установлена пузатенькая хрюшка, которую каждый желающий мог «накормить» денежкой.

Инцидент переполошил местную общественность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент переполошил местную общественностьФото: Алексей БУЛАТОВ

Собранные средства должны были пойти на благотворительность в одну из свердловских церквей. Однако бесхозные денежки привлекли внимание дворников, которые чистили городок от снега. Поразмыслив, они решили убрать не только снег, но и монетки из ледяной хрюши.

За праздники посетители оставили в городке много мелочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

За праздники посетители оставили в городке много мелочиФото: Алексей БУЛАТОВ

Под покровом ночи похитители залезли пальцами в копилку и выгребли из ледяной фигуры груду мелочи. Опустевшую копилку заметили сотрудники администрации городка, они же обратились в полицию.

Кражей заинтересовалась полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кражей заинтересовалась полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Добычей налетчиков стала тысяча рублей. Но состава преступления тут нет, поэтому уголовное дело не возбуждено. Мужчины были задержаны, с ними уже проведена беседа, - рассказывают в пресс - группе УМВД по Екатеринбургу.

После проступка оба сотрудника были уволены со своего места работы.

Собранные деньги передадут в храм в Первоуральске

Собранные деньги передадут в храм в Первоуральске

Сегодня ледовая копилка была разбита рабочими. Большая челночная сумка с собранными деньгами была передана в церковь в районе Первоуральска. В ходе акции было собрано больше пятнадцати тысяч рублей.

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