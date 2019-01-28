2019-01-28T13:07:19+03:00
Спорт

Рыдали всей командой: как свердловские хоккеистки праздновали первую за пять лет победу

«Комсомолка» узнала, что происходило в раздевалке после выигрыша
Павел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Дарья СухоруковаФото: Дарья Сухорукова
Изменить размер текста:

Больше ста матчей без нужного результата, - и вот она долгожданная победа! Сборная Свердловской области по женскому хоккею одолела нижегородский «СКИФ» в регулярном матче Женской хоккейной лиги. Победой со счетом 2:1 девушки прервали пятилетку без побед.

- Если честно слезы пошли уже за 5 секунд до конца матча... Прозвучала сирена...И я помню только, что мои ноги подкосило, я упала на лавку и смотрела сквозь слезы счастья, как девчонки побежали на лёд и кто-то из руководства толкал меня: «Давай беги обнимай своих ,мы это сделали!» - делится эмоциями автор финальной шайбы Александра Нерюева. - Разумеется, я сразу пришла в себя и побежала. Тот ураган, что творился внутри, не описать...Мысли были только о том, как я горжусь каждой и каждым, кто в нашей команде, тем, что мы наконец-то победили!

- Это была такая радость! После игры девчонки разрыдались в раздевалке. Обнимались и не скрывали своих чувств, - добавляет главный тренер команды Сергей Чистяков. - У моих игроков упала гора с плеч, ведь, наконец – то, череда поражений прервалась. Теперь уже будем выходить на игры с другим психологическим настроем.

Фото: Дарья Сухорукова

Фото: Дарья Сухорукова

А вот отпраздновать победу команда пока не успела - нужно настраиваться на следующие игры.

- Мы ведь не олимпиаду выиграли, а игру регулярного первенства. Опять же побед у нас не было пять с половиной лет, - продолжает наставник. – Кого-то отмечать и выделять в составе я считаю неправильно. Это заслуга всей команды. Все установки, которые давались перед игрой, были выполнены с первой и до последней минуты. Все бились и старались. Во-первых, из-за огромного желания мы смогли взять верх. Сплоченность и самоотверженность нам также очень помогли, потому что не было ни ссор, ни недовольных. Все с первой и до последней минуты старались и горели на корте.

Победная игра стала второй среди трех хоккейных баталий серии. Сегодня в 15:00 часов по уральскому времени в Нижнем Новгороде состоится еще одна игра против местного «Скифа». Матч пройдет во Дворце спорта «Нагорный». Отметим, что первую игру уралочки проиграли со счетом 5:2.

Фото: Дарья Сухорукова

Фото: Дарья Сухорукова

Пока сборная свердловской области по женскому хоккею находится на самом дне турнирной таблицы среди семи команд.

СЛУШАТЬ ТАКЖЕ: Через что пришлось пройти Хабибу Нурмагомедову, чтобы победить и стать известным спортсменом. Об этом рассказал тренер Абдулманап Нурмагомедов радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»

СЛУШАТЬ ТАКЖЕ: Главное - победа или все же участие? Рассуждает в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Алексей Политыко, исполнительный директор федерации волейбола Урала

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: танцы на льду, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 26 января 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, танцы на льду, произвольная программа 26 января 2019
Новости 24
В Каменск-Уральском оштрафован травматолог, продававший пациентам бесплатные фиксаторы
Городской транспорт Екатеринбурга за год потерял 600 миллионов рублей
Метро Екатеринбурга планируют включить в пересадочный тариф
В Камышлове врач перед операцией пробила пациентке пищевод
Жительница Первоуральска не смогла продать квартиру из-за коммунальных долгов
Хоккейный корт, клумбы и свет в школе: свердловские муниципалитеты отчитались о расходах грантов
Уральская экс-любовница Гуфа окончательно разорвала отношения с рэпером в эфире «Дом-2»
В Екатеринбурге осужден виновник ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок
В Краснотурьинске оштрафовали вандала, расстрелявшего из пневматики остановки
На окраине Екатеринбурга из горящей высотки эвакуировали 50 человек
В Екатеринбурге автоледи на кроссовере «забодала» трамвай
На Урале завели уголовное дело на УК, которая не платила за ресурсы 8 лет
В Екатеринбурге столкнувшиеся Hyundai и ВАЗ застряли в траншее
В поселке под Первоуральском в доме взорвался водяной котел
«Стыдно, но не умирать же теперь»: фигурист Ковтун извинился после провала на Чемпионате Европы
В Екатеринбурге четыре часа тушили склад металлоконструкций на Альпинистов
Пропавшую на Урале пенсионерку нашли мертвой
В аварии под Нижним Тагилом пострадала 12-летняя девочка
Как правильно согреваться в мороз: советы от уральских спасателей
Высокинский поднял цену за квадратный метр жилья в Екатеринбурге
В Екатеринбурге незнакомец спас из огня троих детей
В прошлом году свердловским предпринимателям раздали 3 миллиарда рублей
Три автомобиля столкнулись в районе Южного автовокзала Екатеринбурга
Банду похитителей крышек от люков поймали в Новоуральске
Свердловская область попала в десятку регионов с самым грязным воздухом
Питаться надо лучше: на Урале подвели итоги диспансеризации
В Кировграде эвакуировали жителей пятиэтажного дома
В Екатеринбурге ночью на Крестинского горел автосервис
Вернулась домой: школьница из Екатеринбурга, которую искали почти две недели, нашлась