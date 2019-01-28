Рыдали всей командой: как свердловские хоккеистки праздновали первую за пять лет победу

Больше ста матчей без нужного результата, - и вот она долгожданная победа! Сборная Свердловской области по женскому хоккею одолела нижегородский «СКИФ» в регулярном матче Женской хоккейной лиги. Победой со счетом 2:1 девушки прервали пятилетку без побед.

- Если честно слезы пошли уже за 5 секунд до конца матча... Прозвучала сирена...И я помню только, что мои ноги подкосило, я упала на лавку и смотрела сквозь слезы счастья, как девчонки побежали на лёд и кто-то из руководства толкал меня: «Давай беги обнимай своих ,мы это сделали!» - делится эмоциями автор финальной шайбы Александра Нерюева. - Разумеется, я сразу пришла в себя и побежала. Тот ураган, что творился внутри, не описать...Мысли были только о том, как я горжусь каждой и каждым, кто в нашей команде, тем, что мы наконец-то победили!

- Это была такая радость! После игры девчонки разрыдались в раздевалке. Обнимались и не скрывали своих чувств, - добавляет главный тренер команды Сергей Чистяков. - У моих игроков упала гора с плеч, ведь, наконец – то, череда поражений прервалась. Теперь уже будем выходить на игры с другим психологическим настроем.

Фото: Дарья Сухорукова

А вот отпраздновать победу команда пока не успела - нужно настраиваться на следующие игры.

- Мы ведь не олимпиаду выиграли, а игру регулярного первенства. Опять же побед у нас не было пять с половиной лет, - продолжает наставник. – Кого-то отмечать и выделять в составе я считаю неправильно. Это заслуга всей команды. Все установки, которые давались перед игрой, были выполнены с первой и до последней минуты. Все бились и старались. Во-первых, из-за огромного желания мы смогли взять верх. Сплоченность и самоотверженность нам также очень помогли, потому что не было ни ссор, ни недовольных. Все с первой и до последней минуты старались и горели на корте.

Победная игра стала второй среди трех хоккейных баталий серии. Сегодня в 15:00 часов по уральскому времени в Нижнем Новгороде состоится еще одна игра против местного «Скифа». Матч пройдет во Дворце спорта «Нагорный». Отметим, что первую игру уралочки проиграли со счетом 5:2.

Фото: Дарья Сухорукова

Пока сборная свердловской области по женскому хоккею находится на самом дне турнирной таблицы среди семи команд.

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