2019-01-28T11:06:33+03:00
Общество

«Состояние улучшилось»: Пострадавшую на севере Урала туристку переводят в обычную палату

Женщина пришла в себя
Лев Истомин
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За жизнь Елены Осиповой несколько дней боролись врачи. Фото: пресс-служба ГКБ №40За жизнь Елены Осиповой несколько дней боролись врачи. Фото: пресс-служба ГКБ №40
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Пострадавшую во время похода на Северном Урале 30-летнюю туристку Елену Осипову переводят из реанимации в обычную палату, где будет продолжено лечение.

- Состояние пациентки улучшилось настолько, что сегодня к обеду планируем перевести ее из реанимации в обычную палату. Женщина на самостоятельном дыхании, в ясном сознании. Почечная, сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточность купированы, - рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ №40 Дмитрий Шуварин.

Пострадавшую туристку доставили в Екатеринбург с помощью вертолета санавиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшую туристку доставили в Екатеринбург с помощью вертолета санавиацииФото: Алексей БУЛАТОВ

На днях Елена пришла в сознание и стала самостоятельно дышать. Рядом с ней постоянно находится мама. С ее напарницей, с которой женщина 19 января ушла в поход, простились в субботу в Екатеринбурге.

Женщин искали несколько дней, Елену нашли в лесу в тяжелом состоянии и через день доставили в уральскую столицу. Вторая Елена к тому времени уже погибла. Причиной ее смерти стало переохлаждение.

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