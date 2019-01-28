В аэропорту «Кольцово» в самолет врезалась машина с бортовым питанием

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошло ДТП с участием пассажирского самолета. Специальынй автомобиль, который должен был загрузить бортовым питанием Boeing-737-800, внезапно врезался в воздушное судно.

- Спецавтомобиль допустил касание фюзеляжа, - поясняют в пресс-службе аэропорта «Кольцово». - Специальная комиссия изучает самолет на предмет повреждений и выясняет обстоятельства произошедшего.

В момент столкновения, пассажиров внутри не было. Планировалось, что самолет полетит из Екатеринбурга в Шарджу, что в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако из-за происшествия пассажиров отправили туда на запасном судне.

- В ожидании вылета пассажиры были размещены в зале ожидания вылета международных линий, им было предоставлено горячее питание. С пассажирами работали представители авиакомпании, - добавляют в аэропорту.