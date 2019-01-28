Золотой полоз и Медной горы хозяйка: уральские художники разрисуют здания Сысерти по мотивам сказов Бажова

Уральские художники к 140-летию Павла Бажова запутили яркий творческий и познавательный проект - «Бажов 19». В его рамках авторы разрисуют стены 10 учреждений Сысерти - малой родины знаменитого писателя. Здания украсят красочными граффити с элементами иллюстраций Виталия Воловича к «Малахитовой шкатулке».

Фото: Александр Беренов

- Уличное искусство станет новой городской достопримечательностью, где каждая поверхность будет представлена как последовательность кадров или комикс - отдельный сказ Бажова. Появятся и выдержки из сказа на нескольких языках, подсветкой и приложением дополненной реальностью, которая будет оживлять изображения в время прохождения туристических маршрутов, - рассказал руководитель объединения «Сказ» Александр Беренов.

Фото: Александр Беренов

Свой проект художники приурочили сразу к нескольким знаковым датам: юбилею писателя, Дню города Сысерти, годовщине смерти Виталия Воловича, 55-летию его уникальной серии иллюстраций к «Малахитовой шкатулке» и открытию музея Воловича в Екатеринбурге.

Фото: Александр Беренов