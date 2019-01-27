2019-01-27T15:50:10+03:00
Происшествия

Уголовное дело прекращено: водитель, которого обвиняли в смерти преследовавших его сотрудников ГИБДД, останется на свободе

Артем Ваккер и Александр Пузиков не смогли выбраться из горящего автомобиля
Олег Галимов
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Трагедия произошла под Полевским. Фото: Александр СергеевТрагедия произошла под Полевским. Фото: Александр Сергеев
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Вот уже больше года прошло после трагедии, которая потрясла весь Полевской и его окрестности. В ноябре 2017-го на трассе ведущей в деревню Полдневая развернулась погоня за пьяным гонщиком на «пятнадцатой», «Шумахер» пытался уйти от машины ГИБДД на высокой скорости, и на каждом обгоне был все ближе к тому, чтобы угробить себя и других водителей.

Преследовать лихача выпала судьба экипажу инспекторов Артема Ваккера и Александра Пузикова. Проехав несколько километров они почти догнали нарушителя, но не рассчитали дистанцию и в лобовую столкнулись с ВАЗ-2107 на встречной полосе.

Артем и Александр понимали, что если не остановят лихача, то могут пострадать люди. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Артем и Александр понимали, что если не остановят лихача, то могут пострадать люди. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Патрульная машина загорелась, а полицейские погибли на месте.

- В ВАЗ-2107 оказалось двое пострадавших – неработающий мужчина 1971 года рождения и пенсионер 1962 года рождения, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь, – рассказывал тогда пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Лихача же все-таки задержали на подъезде к селу, им оказался 21-летний безработный местный житель Павел Глухов. Сначала его задержали и даже отправили в ИВС, а следователи возбудили уголовное дело, и ему грозило до 9 лет колонии. Но уже через два дня Глухов оказался на свободе.

Пьяный гонщик отделался штрафом в 30 тысяч рублей. Фото: соцсети

Пьяный гонщик отделался штрафом в 30 тысяч рублей. Фото: соцсети

Друзья и родственники погибших гаишников до последнего надеялись, что справедливость восторжествует и предполагаемый виновник получит реальный срок, но в итоге пьяный гонщик отделался штрафом за вождение в нетрезвом виде.

У Артема Ваккера осталась жена и дети

У Артема Ваккера осталась жена и дети

- По результатам следствия принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, поскольку, согласно результатам экспертиз, у водителя, который находился в состоянии опьянения и уходил от преследования, имелись нарушения ПДД, но они не состоят в причинной связи с фактом ДТП, повлекшим смерть двух сотрудников ДПС, - рассказал старший помощник главы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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