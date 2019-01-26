2019-01-26T14:56:07+03:00
Происшествия

Источник «КП» в полиции: предпринимательница из Каменска-Уральского инсценировала кражу 64 миллионов рублей

«Пострадавшая» оказалась женой местного депутата
Олег Галимов
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Бизнес-леди уже проверили на «детекторе лжи»Бизнес-леди уже проверили на «детекторе лжи»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Под конец рабочей недели представители свердловского главка полиции сообщили о дерзком ограблении, которое якобы произошло в четверг в Каменске-Уральске.

По официальной информации, местную 38-летнюю бизнес-леди Анну Ш. ограбили на 64 миллиона рублей. Пострадавшая сообщила полицейским, что сумку с деньгами отобрали двое мужчин в медицинских масках, после чего те скрылись на своей серебристой «двенадцатой».

- Украденные средства она намеревалась доставить в один из банков города, но, вероятно, произошла утечка информации, кто-то из представителей криминального мира мог узнать про ее планы, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых. - На место происшествия оперативно выехал кинолог МВД со служебно-розыскной собакой по кличке Хантер, обученной работе по следу, а также эксперт-криминалист.

Согласитесь, история, мягко говоря, странная. Ну кто понесет такое количество налички бела дня, да еще и без охраны? Таким же вопросом задались и сыщики уголовного розыска, для которых не составило труда вывести женщину на чистую воду.

- Само «ограбление» попало на камеры видеонаблюдения, - делится источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах. – Это настоящий спектакль. Ее уже проверили на полиграфе, он также опроверг факт кражи денег.

На этом любопытные факты истории не заканчиваются: «ограбленная» предпринимательница оказалась женой депутата местной Гордумы, на ее имя зарегистрировано два бизнеса, а в еще двух конторах она числится директором и председателем правления.

Одним из источников дохода является фирма по обналичиванию материнского капитала. Дело это может и прибыльное, но незаконное. Кроме того, несколько подчиненных Анны Ш. также подтвердили, что их начальницу недавно «ограбили».

- Несколько месяцев они собирали деньги с доверчивых клиентов и решили в одночасье всех «кинуть», заявив, что наличку украли, - добавил наш источник.

В региональном ГУ МВД добавили, что расследование инцидента продолжается.

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