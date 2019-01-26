«Не сразу понял, что нас ждет»: история екатеринбуржца, пережившего блокаду Ленинграда

27 января исполняется 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Эксперты называют это событие самой страшной изоляцией в истории. С сентября 1941 года по январь 1944 года фашистская армия со всех сторон окружила город, надеясь взять его измором. Но северная столица выстояла. Правда, трагической ценой. За 900 дней блокады Ленинграда от обстрелов и голода погибли больше 641 тысячи человек. В преддверии священной даты «Комсомолка» публикует историю екатеринбуржца, пережившего блокадные дни маленьким ребенком.

ВСЕ ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ МЕНЯ ХОТЕЛИ ВЫВЕЗТИ ИЗ ГОРОДА, ПОГИБЛИ

Олег Валентинович родился в Ленинграде в 1938 году. Отец нашего героя работал на ЛМЗ имени Сталина (заводе по переплавке металла). Мать же трудилась в трамвайном депо на Васильевском острове. Жили всей семьей на Петроградской стороне в районе Ситного рынка. Когда мама умерла, маленькому Олежке был всего годик.

Мальчишка рос, как и все: играл, радовался жизни и отдыхал в загородных лагерях. Весть о войне настигла маленького ленинградца на летнем отдыхе. Уже к августу 1941 года к городу приблизились немцы. Для того, чтобы спасти детей от фашистов, малыша погрузили в эшелон и хотели вывезти. Но отец Олега, не дал этого сделать. Он догнал на машине эшелон и вернул своего сына в Ленинград.

- И как в воду глядел, - вспоминает собеседник, - Тот эшелон потом разбомбили, и мало кто остался жив. Это было примерно за две недели до начала блокады.

Большую часть жизни свидетель войны прожил в СвердловскеФото: Алексей БУЛАТОВ

Весь последующий год трехлетний мальчик провел уже в блокадном Ленинграде. Ребенок не сразу понял, что ждет город и окрестности. Только когда прижало и стало совсем нечего кушать. Близкие малыша в те дни умирали от города. Буквально еле передвигаясь, родные Олега даже на последнем издыхании не стали съедать свою кошку. Но другие делали иначе. Коллега его отца и вовсе в ходе блокады скормил кошку своей теще. Правда, его родственница так и не узнала об этом до конца своих дней.

- Не знаю даже, как я тогда выжил. Наверное, потому что я был почти на круглосуточном детском питании в детском саду. Да и отец мой работал почти круглосуточно, - рассказывает блокадник, - Нас там было 20 человек. Я пытался кого-то из них найти. Но все мои попытки не увенчались успехом. Все умерли уже видимо…

Мужчина много лет не мог прийти в себя после освобождения ЛенинградаФото: Алексей БУЛАТОВ

БОМБЫ НЕМЦЕВ НЕ ДАВАЛИ ДОСМОТРЕТЬ ОДИН ФИЛЬМ ЦЕЛЫЙ ГОД

После завтрака в первые дни блокады детвору всегда вели в кинотеатр «Комсомолец», располагавшийся в ту пору на проспекте Горького.

Но немцы настолько часто бомбили улицы города, что досмотреть один фильм не получалось.

- Как сейчас помню, - говорит Олег Валентинович, - Мы досматривали до момента, когда какой-то нервный дядька обнимает глобус земного шара. Потом неожиданно за окном начинали слышаться звуки падающих бомб и всех уводили в бомбубежище.

Лишь спустя многие годы наш рассказчик узнал, что демонстрируемый фильм назывался «Великий диктатор», а главную роль в картине исполнял Чарли Чаплин.

От одной из таких бомб, малыш едва не погиб. Была объявлена воздушная тревога и тут же полетели вражеские снаряды с самолетов.

- Прижались к стене соседнего дома. Как вдруг одна из бомб попадает в секцию нашего дома. Стены стали обваливаться, но мы спаслись, - грустно вспоминает мужчина.

От потрясения у Олега появилось сильное заикание, пропавшее лишь к седьмому классу.

Олегу Валентиновичу нелегко вспоминать свое детствоФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕТИ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАЛИ ОСКОЛКИ ОТ ВРАЖЕСКИХ СНАРЯДОВ

Отдушиной для ленинградской детворы в ту суровую пору было коллекционирование кусков от бомб и снарядов. За «экспонаты разрушения» даже устраивали драки. Впрочем, коллекцию Олега отправили на помойку сразу после прорыва блокады.

Из-за сильных потрясений дети в осажденном Ленинграде быстро взрослели. - Уже в детском саду мы курили мох с самых ранних лет. Приходилось даже воровать еду, - делится рассказчик.

Но блокада все не кончалась, а с провизией становилось туго. Все потому что провокаторы сожгли продуктовые склады в Ленинграде. Когда продукты горели, маленький Олег вышел вместе со своими приятели смотреть на гигантское пламя. Дети забрались на высоту и смотрели на пожарище.

Кроме дороги жизни через Ладожское озеро все пути были отрезаны, но акваторию постоянно контролировали фашисты, и провести грузы было очень сложно.

ВЕРНУЛИ К ЖИЗНИ ПРИ ПОМОЩИ САХАРА И ВОДЫ

Постепенно город начал вымирать от голода.

- Самый большой ужас у меня возникал в тот момент, когда кто-нибудь шел и умирал от города. Просто падал. К упавшим людям на улице уже даже никто не подходил. Настолько люди не выдерживали, что даже не проверяли уже, жив человек или мертв. Так у меня ушли из жизни почти все родственники, - тяжело вздыхая, говорит наш собеседник.

Но, по словам уроженца Петербурга никто, каннибализмом во время блокады не занимался. Только вот крысы нападали на людей, когда начинали умирать от голода.

Но оставшиеся в живых боролись. Наш герой рассказал историю о том, как его отец пришел домой и увидел, что его тетя очень слаба и просто лежит на кровати.

Мужчине 80 лет, но он помнит все, что пережил в детствеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Она не шевелилась даже. Было видно, что умирает. Мой папа разжег керосинку и согрел воду. Полстакана сахара залил теплой водой и напоил ее с ложечки. И тут ее глаза заблестели. Через час она встала и стала собираться на работу. С неявкой тогда было очень строго, - продолжает рассказ Олег Валентинович.

В сентябре 1942 года на торпедном катере мальчика вывезли через Ладожское озеро и определили в детский дом, который располагался в Архангельской области, примерно в 20 км от города Каргополь.

Торпедный катер попал под сильный обстрел. Фашисты стреляли по судам из пулеметов. Пули отскакивали, и на глазах несчастного ребенка гибли другие люди. Но в итоге удалось прорваться.

- После блокады я долгое время не мог брать в дар никаких угощений. Такое состояние у меня продолжалось лет до тридцати. Когда меня угощали пирожком или чем-то еще я не мог это брать. Постоянно думал, что кому-то это нужнее, чем мне, - сетует мужчина.

В Архангельской области мальчик прожил до декабря 1945 года. Потом за ним приехал выживший отец, получивший направление в Свердловск на Уральский турбинный завод.

Здесь наш герой учился в школе № 66, что на улице Краснофлотцев. В 1956 году окончил механический техникум им. С.М. Кирова при Уралмашзаводе, а в 1973-м окончил факультет иностранных языков Свердловского пединститута. На Урале прошла вся трудовая жизнь Олега Валентиновича. Обрел он здесь и личное счастье: от брака у блокадника есть двое детей.