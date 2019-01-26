2019-01-26T08:30:19+03:00
Происшествия

Массовое ДТП под Екатеринбургом: один человек погиб, ребенок и четверо взрослых в больнице

Смертельный инцидент произошел на трассе под Кировградом
Лев Истомин
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автомобили восстановлению не подлежат. Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской областиавтомобили восстановлению не подлежат. Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
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В пятницу около 19:15 на трассе Екатеринбург-Серов в 6-ти километрах от Кировграда произошло смертельное ДТП с одним погибшими и пятью пострадавшими, среди которых - 6-летний ребенок.

По предварительныим данным установлено, что около 19 часов 52-летний мужчина из Екатеринбурга за рулем “Лада Ларгус” вылетел на встречную полосу дороги, где столкнулся с иномаркой “Хонда Фит”, которой управляла 31-летняя женщина.

- В ДТП погиб 31-летний мужчина-пассажир “Лада Ларгус”. В больницу Кировграда в различными травмами попали пять пострадавших, в том числе дошкольник, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Позже выяснилось, что пассажиры иномарки из Верхнего Тагила в момент аварии не были пристугнуты ремнями безопасности, а ребенок в “Лада Ларгус” не был посажен в кресло безопасности. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На трассе из-за ДТП проишлось организовать реверсивное движение. Погибшего мужчину пришлось доставать из искареженного автомобиля с помощью спецсредств.

Отметим, что вчера сотрудники областной ГИБДД предупредили автолюбителей Среднего Урала о непогоде, из-за которой на трассах нужно быть особенно внимательными.

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