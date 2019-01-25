«Грабители были в медицинских масках»: в Каменске-Уральском у женщины украли сумку с 64 миллионами

Новости в стиле «лихих девяностых» приходят из Каменска-Уральского. Посреди бела дня на одной из центральных улиц города - проспекте Победы - у женщины украли сумку, в которой лежало целое состояние. Шутка ли, добычей налетчиков стали... 64 миллиона рублей! Местные жители уже называют это ограбление самым крупным за всю историю города.

- Женщина шла по улице с двумя сумками, потом к ней подъехала серебристая машина, и из нее выскочили с пассажирской стороны двое крепких мужчин в медицинских масках, - сообщают очевидцы. - Они выхватили сумку, сели в машину и та уехала.

По предварительной информации, грабители уехали на ВАЗ-2112. Как позже уточнили в областном полицейском главке, пострадавшей 38 лет и она директор местного предприятия.

- Украденные средства она намеревалась доставить в один из банков города, но, вероятно, произошла утечка информации, кто-то из представителей криминального мира мог узнать про ее планы, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - На место происшествия оперативно выехал кинолог МВД со служебно-розыскной собакой по кличке Хантер, обученной работе по следу, а также эксперт-криминалист.

Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев и жильцов соседних домов. По одной из версий, ограбление совершил ранее судимый человек, приехавший на Урал из другого региона.

- На причастность к ограблению оперуполномоченные отрабатывают лиц ранее судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы, так называемых гастролеров и иных граждан, склонных к такого рода поступкам, и состоящих на учетах, - добавил Валерий Горелых.