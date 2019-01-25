2019-01-25T14:53:01+03:00
Происшествия

В районе Автовокзала столкнулись два автобуса: пострадали шесть человек

У одного из пассажиров перелом носа
Олег Галимов
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Маршрутка врезалась в заднюю часть автобуса.Фото: УГИБДД по Екатеринбургу«Маршрутка врезалась в заднюю часть автобуса.Фото: УГИБДД по Екатеринбургу«
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В Екатеринбурге перекрестке улиц Щорса - Серова столкнулись два автобуса. К месту аварии выехали инспекторы ГИБДД и врачи «скорой». По словам очевидцев, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

Вот первые фото с места ДТП.

Фото: Кирилл Гулый / группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: Кирилл Гулый / группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

А вот фото с остановки.

Фото: Кирилл Гулый / группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: Кирилл Гулый / группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

УГИБДД по Свердловской области рекомендует водителям отказаться от дальних поездок и быть внимательнее и водителям, и пешеходам.

-Уважаемые участники дорожного движения, на территорию области пришли обильные снегопады и метель, настоятельно рекомендуем вам в условиях снегопада быть предельно внимательными, водителям - выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия, соблюдать безопасную дистанцию и исключить опасные маневры, - отметили в УГИБДД. - Неопытным водителям лучше отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Пешеходам в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть, только убедившись в своей безопасности.

Обстановка в районе аварии на дорогах сейчас такая.

В районе Автовокзала образовалась пробка. Фото: Яндекс. Карты

В районе Автовокзала образовалась пробка. Фото: Яндекс. Карты

Только что УГИБДД по Екатеринбургу прислало фотографии с места аварии. На них видно, что в автобус № 054 влетела маршрутка № 047.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

К расследованию инцидента подключилась и прокуратура.

- По предварительной информации, сегодня, 25 января 2019 года, около 16 час. на ул. Щорса, недалеко от пересечения с ул. Серова автобус, следовавший по маршруту № 047, столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту № 054.Обслуживает маршрут № 047 ООО «Форт транс», маршрут № 054 – ООО « Параллель».

В результате дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились пассажиры, из них 5 пассажиров обратились за медицинской помощью с различными травмами. Самой серьезной травмой, предварительно, является перелом костей носа.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

По данным синоптиков, завтра снегопад продолжит идти над Свердловской областью.

- Дорожными службами «Уралуправтодора» будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, - отметили в «Уралуправтодоре». - Во время снегопадов не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не препятствуйте расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон.

В выходные также ожидается похолодание. Ночью в регионах УрФО температура воздуха может понижаться до -37 °C. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута. Во время сильных морозов по возможности исключите поездки на дальние расстояния.

У маршрутки разбито лобовое стекло. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

У маршрутки разбито лобовое стекло. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

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