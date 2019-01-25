В студенческие годы Бутусов примерил грудь, Самойлов приглашал девушек в Сочи, а Марчевский гастролировал с Пугачевой

В России сегодня празднуют День студента. Поэтому самое время вспомнить байки из жизни стройотрядов, как копали картошку в колхозе и отдыхали в студенческом общежитии. «Комсомолка» опросила уральских знаменитостей, чем им запомнились студенческие годы.

«ЧАЙФы» ПЕЛИ «МАРЬИВАННУ» В СТОЛОВОЙ

Знаменитые уральские рокеры Владимир Шахрин и Владимир Бегунов вместе учились в Свердловском строительном техникуме на специальности «Промышленное и гражданское строительство». Параллельно с учебой два лучших друга занимались музыкой. А точнее играли на танцах.

- Мы жили от репетиции к репетиции, и мало что понимали из преподаваемых наук, - смеется Шахрин. – Но, в общем-то быть студентом мне нравилось!

На этом снимке, сделанном в 1977 году можно увидеть их самое первое выступление в техникуме. На смотре самодеятельности в столовой будущие рок-звезды покорили слушателей песней «Марьиванна».

Фотография одного из первых студенческих выступлений Владимира Шахрина и Владимира Бегунова. Фото: архив группы «Чайф».

БОРИС ЕЛЬЦИН: СПАСАЛ СТУДЕНТОК ОТ СОБАК

В годы юности первый президент России учился в Уральском политехническом институте на строительном факультете. Однокурсницы признаются, что Борис Николаевич нередко заступался за товарищей.

– Мы, девушки-архитекторы, всегда были заняты – на танцы даже не могли сходить, – вспоминала Нинель Вилисова, однокурсница Бориса Ельцина. – Допоздна засиживались в институте, готовились к лекциям и не могли потом выйти на улицу из-за овчарок, которых охранники на ночь выпускали во двор института. Хорошо, что Борис Николаевич приходил к нам на помощь! Он жертвовал ради нас своими последними бутербродами – бросал овчаркам дефицитную колбасу, и пока собаки кушали, мы пробегали за забор.

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ СИДЕЛ НА ТРОНЕ

Солист культовой группы «Наутилус Помпилиус», а ныне лидер «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов для Екатеринбурга свой человек. На Урал музыкант переехал вместе с родителями еще когда учился в школе. После ее окончания, он поступил в Архитектурную академию. А во время посвящения в первокурсники он нарядился… в здание «архитектурки».

– Вячеслав изображал мать-архитектуру на посвящении первокурсников: был в женском халате и сланцах, тогда еще не длинноволосый, – вспоминает однокурсница Бутусова. – Он сидел на троне, на возвышении, а у его ног мы брали какие-то закуски, пили символически, не алкоголь. Толкал речь, про будущее, про перспективу, «будьте верны». Он же артист. Уже потом узнали, что он музыкант. А во время одной из сценок Бутусову пришлось примерить для смеха и бутафорскую грудь.

Кстати, петь Вячеслав, как и его коллеги по сцене «Чайфы» тоже начал в институте.

- Архитектурную я считаю подарком судьбы, - уверенно говорит Бутусов. – Я жил на улице Шмидта. В то время это был криминальный район. Мы с друзьями любили петь песни по вечерам во дворе. Сейчас трудно представить себя таким беспечным, как в 1982 году…

Вячеслав Бутусов на защите диплома в Свердловском архитектурном институте. Фото: предоставлено Дмитрием Карасюком

СВЕТЛАКОВ ВЫУЧИЛСЯ НА КОММЕРСАНТА

Актер, продюсер и юморист Сергей Светлаков выбрал путь на большой экран вопреки семейным традициям. Дело в том, что родился Светлый в семье потомственных железнодорожников, поэтому, когда пришло время поступать, его сама судьба направила в Уральский Государственный университет путей сообщения.

- Я родился в Железнодорожном районе, учился в железнодорожной гимназии в двух минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, - смеется шоумен. – Окончил университет путей и сообщения (УрГУПС – прим. ред.), болею за «Локомотив», все родители, бабушки и дедушки работали на железной дороге. Слава Богу, на мне это проклятие закончилось (смеется).

Впрочем, о своей специальности он всегда вспоминает с юмором.

- У меня удивительный диплом! Таких было только 30 в России. В моем дипломе написано – университет путей и сообщений, профессия – коммерсант. Времена были такие. У нас спросили: «Хотите, ребята, мы вам так напишем – не экономист, а коммерсант». Мы – «Да, конечно!» А сейчас мне стыдно. Представляете: «Дочка, у тебя папа на коммерсанта учился!». Многие эти курсы проходили на улице, а я - в помещении. Зато я знаю, что рельсы делятся на две категории: Р-50 и Р-65.

ВАДИМ САМОЙЛОВ ПРИГЛАШАЛ ДЕВУШЕК В СОЧИ

Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов учился на радиотехническом факультете Уральского политехнического института (УПИ).

– Одна из известных песен «Агаты Кристи» это композиция «Пантера», – вспоминает Александр Кузнецов, однокурсник Самойлова-старшего. – Эта песня впервые была исполнена на «Знаменке». В стройотряде она настолько всем понравилась, что Вадику подарили статуэтку в виде пантеры. Он поставил ее у нас в общежитии и на нее часто садились бабочки.

По словам однокурсников, Самойлов был настолько влюблен в музыку, что мог посреди ночи вскочить с кровати, схватить гитару и начать играть на всю мощь. И как результат - проспать все лекции.

– Как-то мы поехали в колхоз на убор картофеля, а Вадик очень не хотел убирать картошку и сказал нам: «Давайте я буду петь, и играть на гитаре свои песни, а вы за меня поработаете!», – говорит рассказывает однокурсник рокера Вадим Вишняков. – В итоге его пальцы сильно распухли, и он их едва чувствовал.

А однажды рокер и вовсе пропал… Выяснилось, что Вадим пригласил девушку на романтический ужин в Сочи. Просто купил билеты на самолет и улетел вместе с возлюбленной.

Музицировать Самойлов-старший начал еще с института. Фото: предоставлено Дмитрием Карасюком.

СЕРГЕЙ ЕРШОВ ПОЛЮБИЛ СТРОЙКУ В СТРОЙОТРЯДЕ

Один из актеров «Уральских пельменей» Сергей Ершов учился в Уральском политехническом институте. Там он входит в студенческий строительный отряд. В День студентов Сергей Ершов опубликовал у себя в Инстаграме свою фотографию времен учебы.

Знаменитый олигарх Оборин из «Реальных пацанов», а в жизни простой трудяга, актер, сценарист и автор Сергей Ершов, прежде чем попасть на экраны ТВ окончил Уральский политехнический. Выучился Сергей ни много ни мало на инженера-сварщика.

- На первом курсе я попал в стройотряд. И всей душой полюбил стройку, - смеется Сергей. – Даже хотел перевестись на стройфак, но в итоге доучился на сварке. А потом мне предложили работать по специальности в поселке Заречном, сказали, что даже койку в общаге дадут. Но я поехал с высшим образованием в Асбест работать на ремонтно-механическом заводе простым слесарем. Все для того, чтобы поднять производство!

А поднимать приходилось тяжело. Случалось всякое.

- У меня руки всегда росли, откуда надо. Поэтому слесарная бригада меня сразу приняла. Я даже пытался вести себя по-взрослому: начал пить чифир, курить папиросы, - смеется Ершов. – Правда, в первый же день мне стало так плохо, что я это дело быстро бросил.

Актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов в студенческие годы. Фото: instagram.com/ershovsergey1

МАРЧЕВСКИЙ ЕЗДИЛ НА ГАСТРОЛИ С ПУГАЧЕВОЙ

Студенческие годы бывшего руководителя екатеринбургского цирка, Анатолия Марчевского прошли в Государственном училище циркового и эстрадного исскуства в Москве. Как и у любого студента, у него была практика – вместе с другими студентами он ездил по сельской местности и давал в клубах представления.

– Помню, на втором курсе приезжаем в клуб, – говорит Анатолий Марчевский. – До представления остается час, а ни одного билета не продано. Администратор не представляет, что делать. Тогда я просто взял свой моноцикл, одноколесный велосипед, и поехал на нем до сельского магазина, якобы за коробком спичек. За мной туда побежали пять детей местных. А обратно я приехал когда, на «хвосте» уже было человек 15. А через полчаса в сельском клубе был аншлаг, потому что все местные рассказывали друг другу: «Там артист на одном колесе туда-сюда катается!» Тогда это в диковинку было. Потом администратор мне сказала: «Теперь постоянно так будем делать – отправлять тебя на моноцикле за зрителями».

Чтобы заманить зрителей на представление в сельский клуб, Анатолий Марчевский, будучи студентом, ездил по улицам на моноцикле. Фото: личный архив Анатолия Марчевского

Тогда же на втором курсе Марчевский познакомился с певицей Аллой Пугачевой. Во время студенческих гастролей она играла в их труппе роль аккомпаниатора.

– Она еще не была известна в то время, – вспоминает Анатолий Марчевский. – Была Анна Борисовна очень талантливой, но начинающей певицей. На телевидение было сложно прорваться – оно же было занято мэтрами. Вот она со своим репертуаром с нами и ездила. Пела во втором отделении и заодно нашим студентам аккомпанировала на пианино. Среди студентов был и Миколас Орбакас, ее будущий муж и отец Кристины Орбакайте. Однажды мы приезжаем в сельский клуб, а там нет ни пианино, ни рояля. А у нас ведь живой звук! Без фонограмм! К счастью, был у нас аккордеон. В итоге мы положили его Пугачевой на колени. Ассистент меха растягивал, а Алла Борисовна только на клавиши нажимала, будто это пианино. Так и отыграли номер.

Анатолий Марчевский (в центре) в студенческие годы выступал вместе с Миколасом Орбакасом (слева) первым мужем Аллы Пугачевой и отцом певицы Кристины Орбакайте. Фото: личный архив Анатолия Марчевского

НИКОЛАЙ КОЛЯДА: СПОРИЛ О ГЕНИАЛЬНОСТИ С ОДНОКУРСНИКАМИ

Уральский драматург и художественный руководитель «Коляда-Театра» был студентом дважды. Сначала в 1973 году он поступил в Свердловское театральное училище.

– Про Свердловское театральное училище могу вспомнить одно – когда оно находилось на улице Пальмиро Тольятти, рядом было Ивановское кладбище, – вспоминает Николай Коляда. – Мы туда ходили с подружками двумя, и пили там вино на могилках. Вино называлось «Рубин» – им только заборы красить. Нам было по 16 лет. Приходит однажды какая-то тетенька и говорит: «А мы-то думаем, кто навещает могилу нашего папы».

После окончания театрального училища, в 1983-м, Николай Коляда поступил на отделение прозы в московский Литературный институт.

– В общежитии института у нас собирались студенты со всего Союза, – вспоминает Коляда. – Все шесть лет мы там только и делали, что разговаривали о литературе. Курили, пили, читали стихи, пьесы, ругались, кричали. Спорили, кто среди нас гений, а кто нет. А однажды я написал пьесу и ее опубликовал журнал «Современная драматургия». В то время это было просто немыслимое что-то. Утром следующего дня я прихожу на общую кухню, а там стоит Наташка со сковородой в руке. Маленькая такая девчонка. Она училась на драматурга, но ее в «Современной драматургии» не печатали, а меня, студента отделения прозы, напечатали. И ей было завидно. И вот она замахивается на меня сковородой на кухне и говорит «Если напишешь еще хоть одну пьесу, я тебя убью!» (смеется).

В перерывах между учебой Николай Коляда успел и в армии отслужить. Фото: Алексей БУЛАТОВ и личный архив Николая Коляды

ТАТЬЯНА МЕРЗЛЯКОВА ПОМОГАЛА БЕРЕМЕННОЙ ПОДРУГЕ НА ЭКЗАМЕНЕ

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области, Татьяна Мерзлякова, училась на факультете журналистики в Уральском государственном университете. В своей группе она играла роль комсомольского организатора.

– Однажды у нас был экзамен по Истории партийной печати, – вспоминает Татьяна Мерзлякова. – И у одной из наших студенток прямо во время экзамена начались схватки. Она замужем была. Я подошла к преподавателю, говорю: «Ее надо отпускать. Уже на «скорой» увозим». Он в ответ: «А экзамен кто будет сдавать за нее?». Говорю, что я. Он: «А нельзя наоборот – чтобы вы вместо нее поехали на «скорой?». Я: «Мне бесполезно ехать. Там ребенка рожать надо». Я даже пообещала, что отвечу на два билета – на свой и на ее. Но он все равно не согласился. В итоге девушка начала отвечать, он понял, что она все знает и отпустил. Ребенок родился здоровый, все было хорошо.